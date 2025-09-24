Rey Hilfer será el árbitro en el duelo entre Vélez y Atlético Tucumán

Atlético visitará a Vélez Sarsfield el lunes, desde las 20, en el estadio José Amalfitani, por la décima fecha de la Zona B del Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Juan Mamani y Juan Ricciardi como asistentes, mientras que Cristian Cernadas será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Álvaro Carranza y Maximiliano Macheroni.