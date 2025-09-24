Rey Hilfer será el árbitro en el duelo entre Vélez y Atlético Tucumán

Atlético visitará a Vélez Sarsfield el lunes, desde las 20, en el estadio José Amalfitani, por la décima fecha de la Zona B del Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Juan Mamani y Juan Ricciardi como asistentes, mientras que Cristian Cernadas será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Álvaro Carranza y Maximiliano Macheroni.
El “Decano” tiene un historial parejo con Rey Hilfer: en nueve partidos bajo su conducción, logró tres victorias, dos empates y sufrió cuatro derrotas. La última vez que lo dirigió fue en el Apertura, en la derrota 1-0 frente a River en el Monumental.
Por su parte, Vélez también registra números repartidos. En 11 encuentros con este juez, consiguió cuatro triunfos, cuatro empates y tres caídas. Los antecedentes marcan un panorama equilibrado para un duelo que promete ser clave en la lucha por los primeros puestos de la zona.