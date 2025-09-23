Secciones
DeportesFútbol

Franco Mastantuono gritó por primera vez con el Real Madrid: gol y desahogo en Valencia

El ex River convirtió el 2-0 con una definición implacable y empieza a consolidarse en el equipo de Xabi Alonso.

GOLAZO ARGENTINO. Mastantuono sacudió la red y tuvo su bautismo con la camiseta blanca. GOLAZO ARGENTINO. Mastantuono sacudió la red y tuvo su bautismo con la camiseta blanca.
Hace 1 Hs

Franco Mastantuono tuvo su bautismo en la red con la camiseta del Real Madrid y lo hizo con un gol que promete quedar grabado en su carrera. El argentino, que venía de sumar minutos importantes en el inicio de la temporada, convirtió el segundo tanto en la goleada parcial del "Merengue" frente al Levante como visitante, por la sexta fecha de LaLiga.

El encuentro, que ya está 4-1 a favor del equipo de Xabi Alonso, había comenzado con un tanto de Vinícius Júnior a los 28 minutos. Diez más tarde, Mastantuono encontró revancha tras un inicio errático y definió con un derechazo implacable para poner el 2-0.

El ex River, de apenas 18 años, había tenido dos ocasiones claras que se le negaron: primero un disparo lejano que se fue apenas desviado y luego un rebote que estrelló en el travesaño. Pero no se rindió. A los 38 minutos encaró desde la derecha, enganchó hacia el centro y sacó un remate al primer palo que dejó sin reacción al arquero rival.

En el complemento, Kylian Mbappé amplió diferencias con un penal y luego firmó el cuarto con una acción individual, para encaminar lo que parece ser una nueva victoria blanca.

Mastantuono necesitó seis partidos para festejar por primera vez en Madrid. Su tanto llega en una noche especial: compartiendo ataque con Vinícius y Mbappé, y confirmando la confianza que le viene dando Alonso.

Temas MadridValenciaReal MadridXabi AlonsoVinícius Júnior Kylian MbappéLaLiga SantanderFranco Mastantuono
