Franco Mastantuono gritó por primera vez con el Real Madrid: gol y desahogo en Valencia

Franco Mastantuono tuvo su bautismo en la red con la camiseta del Real Madrid y lo hizo con un gol que promete quedar grabado en su carrera. El argentino, que venía de sumar minutos importantes en el inicio de la temporada, convirtió el segundo tanto en la goleada parcial del "Merengue" frente al Levante como visitante, por la sexta fecha de LaLiga.