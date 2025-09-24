Franco Colapinto no se guardó nada al comparar su Alpine con el Williams: "No está hecho para mí"

La historia fue distinta cuando llegó a Alpine en 2025. “Me subí a un auto que ya había sido desarrollado y conducido por varios otros pilotos. No tuve realmente influencia en cómo arreglar las cosas antes de que arrancara la temporada”, reconoció. Según detalló, el A525 estaba diseñado con las preferencias de Pierre Gasly (y antes de Esteban Ocon o Fernando Alonso), lo que obligó a Colapinto a adaptarse a un estilo que no era el suyo. “No está desarrollado para cómo yo manejo”, sentenció.