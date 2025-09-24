Secciones
Franco Colapinto no se guardó nada al comparar su Alpine con el Williams: "No está hecho para mí"

El piloto argentino detalló los motivos por los que su adaptación al A525 fue mucho más compleja que su debut en la Fórmula 1 con la escudería británica en 2024.

Hace 2 Hs

Franco Colapinto volvió a abrir el juego sobre cómo vivió sus primeros meses en Alpine y dejó en claro que el proceso no fue sencillo. En diálogo con el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, el piloto argentino explicó por qué le costó más adaptarse al monoplaza de la escudería francesa en comparación con su paso por Williams en 2024.

El año pasado, Colapinto se subió al FW46 sin haber hecho pruebas previas, pero con más de un año de trabajo en el simulador y una relación aceitada con los ingenieros. Ese rodaje virtual le permitió entender cómo se desarrollaba el auto, cuáles eran sus problemas de balance y qué buscaba el equipo en cada ajuste. Gracias a eso, su debut en Monza fue sólido y en Azerbaiyán sorprendió con una Q3 y un octavo puesto que lo metió rápido en los puntos.

La historia fue distinta cuando llegó a Alpine en 2025. “Me subí a un auto que ya había sido desarrollado y conducido por varios otros pilotos. No tuve realmente influencia en cómo arreglar las cosas antes de que arrancara la temporada”, reconoció. Según detalló, el A525 estaba diseñado con las preferencias de Pierre Gasly (y antes de Esteban Ocon o Fernando Alonso), lo que obligó a Colapinto a adaptarse a un estilo que no era el suyo. “No está desarrollado para cómo yo manejo”, sentenció.

El argentino explicó que eso se tradujo en un período de aprendizaje más largo: “A veces me lleva un poco más de tiempo encontrar lo que quiero, pero ahora lo estamos logrando más rápido”. Incluso admitió que en varias carreras alcanzaba el rendimiento ideal “un poco tarde”, aunque desde Hungría comenzó a sentirse más cómodo y a pelear de igual a igual con su compañero de equipo.

Mirando hacia adelante

Con un calendario que ahora incluye circuitos que ya conoce en la Fórmula 1, como Singapur, Austin, México o Brasil, Colapinto confía en que podrá aprovechar esa experiencia para mejorar su rendimiento. “Definitivamente ayuda conocer los límites del circuito y cómo cambia el auto de uno a otro”, dijo.

La conclusión es clara: el Williams lo hizo sentir parte de un proyecto desde el inicio, mientras que en Alpine debió imponerse en un terreno ajeno. Hoy, tras un comienzo cuesta arriba, Colapinto empieza a encontrar el camino para hacer suyo al A525.

