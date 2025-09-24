La durísima confesión de Franco Colapinto sobre sus comienzos en el automovilismo: “Estaba solo, no tenía a nadie”

“Cuando vine a vivir a Europa no tenía amigos, estaba solo. Nadie me cuidaba, no tenía manager. Pasaba el día con los mecánicos en el taller, pero nadie me cuidaba a mí”, confesó en el podcast oficial de la Fórmula 1. Tenía apenas 14 años cuando dejó Pilar y se instaló en Italia, en un departamento sobre una fábrica de kartings, sin hablar el idioma y con la única certeza de que ese era el camino para llegar a la Máxima.