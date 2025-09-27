Mito o realidad: ¿Entrenar en ayunas ayuda a quemar grasas?

La Clínica Mayo describe que el ayuno intermitente puede “durar horas o un día entero”. Según detalla, “la idea es que el ayuno intermitente hace que las células del cuerpo cambien su funcionamiento. Una alimentación programada puede hacer que las células se centren en la reparación, el uso de la energía y el equilibrio de las funciones de todo el organismo”. Entre los beneficios señalados, se encuentra la mejora en indicadores como glucosa, colesterol y presión arterial, aunque se advierte que no está claro “si los distintos ciclos de ayuno tienen los mismos beneficios”.