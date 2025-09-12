Secciones
El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven

El Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina reunirá a estudiantes de carreras de la salud desde el 30 de octubre al 1° de noviembre en el Hotel Catalinas.

CIENCIA JOVEN. El CoCAEM reunirá en Tucumán a más de mil estudiantes de medicina con talleres, investigaciones y actividades sociales. CIENCIA JOVEN. El CoCAEM reunirá en Tucumán a más de mil estudiantes de medicina con talleres, investigaciones y actividades sociales. / GOOGLE
Hace 4 Hs

Tucumán se prepara para recibir a jóvenes de todas partes del país en el 36° Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina (CoCAEM), que se desarrollará del 30 de octubre al 1° de noviembre en el Hotel Catalinas. La cita promete tres días intensos con charlas, talleres y espacios pensados para que los futuros médicos se conecten entre sí y con las nuevas tecnologías que atraviesan la profesión.

Con la consigna de unir ciencia y juventud, el evento espera superar los 1.500 participantes y volver a posicionar a Tucumán como un polo académico para quienes apuestan por el futuro de la salud.

Jóvenes protagonistas del cambio

El CoCAEM no es un congreso más: está organizado por estudiantes para estudiantes. Esa es su marca registrada. Los propios integrantes de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Tucumán diseñaron un programa que combina el rigor académico con la frescura de la vida universitaria.

El objetivo, cuentan desde la organización, es darles voz a los futuros médicos y mostrar que la ciencia no se limita a los laboratorios, sino que se construye desde las aulas, los pasillos y la colaboración entre pares.

Por eso, además de disertaciones sobre inteligencia artificial, telemedicina y nuevas tecnologías, el congreso ofrecerá “olimpiadas” por niveles de formación, espacios de networking y presentaciones de investigaciones realizadas por los mismos estudiantes.

Más que un congreso, una experiencia

Para muchos jóvenes, viajar a Tucumán será la excusa perfecta para sumergirse en una experiencia que mezcla estudio, amistad y descubrimiento. Oriana Rivero, secretaria estudiantil del Congreso, adelantó que pensaron en un cronograma “integral”: durante el día habrá talleres y conferencias, mientras que a la noche se organizarán actividades sociales para relajarse y conocer gente.

Las redes sociales también juegan un rol clave. A través de la cuenta de Instagram @cocaem.tucuman, los organizadores comparten tips, inscripciones y sorteos que mantienen a la comunidad activa incluso antes del evento. “Queremos que nadie se quede afuera y que cada estudiante sienta que este Congreso también es suyo”, remarcan desde el equipo.

Tucumán, otra vez en el centro

La provincia no es nueva en este tipo de desafíos. En 2018 ya había recibido al CoCAEM con más de 2.000 asistentes, y este año busca repetir esa energía. Además, cuenta con un plus: el primer Hospital Virtual de Argentina, que coloca a Tucumán a la vanguardia en telemedicina y que será uno de los focos de la agenda.

El CoCAEM 2025 no solo promete debates académicos, sino también una red de amistades y proyectos que pueden marcar el futuro de la medicina en el país. Para los jóvenes, será la oportunidad de vivir la ciencia desde adentro y comprobar que la carrera universitaria también se escribe en encuentros como este.

Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánMinisterio de Salud Pública de Tucumán Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de TucumánMinisterio de SaludLuis Medina RuizJóvenes
