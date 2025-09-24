Horóscopo chino: los tres signos que cerrarán septiembre con abundancia y prosperidad, según Ludovica Squirru

“Septiembre será un mes en donde los nacidos bajo este signo recibirán un contundente reconocimiento social y profesional. Será un momento ideal para cerrar acuerdos importantes, lo que impactará de buena forma en lo emocional”, señala Squirru. La energía del Dragón se potencia, y todo lo que se venía gestando en silencio podría salir a la luz con fuerza.