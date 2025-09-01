Horóscopo chino: qué necesita cada signo para que septiembre sea exitoso, según Ludovica Squirru

La filosofía oriental advirtió que septiembre será un mes de contrastes. Algunos signos se encontrarán con situaciones más favorables que otras pero no por ello deberán descuidarse de su actitud. Los animales de la rueda zodiacal deberán seguir los consejos para afrontar con la mejor mentalidad estas situaciones, y la astróloga Ludovica Squirru, ofrece las herramientas necesarias.