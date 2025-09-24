Secciones
La sorprendente confesión del primer DT de Julián Álvarez sobre su presente en el Atlético de Madrid: "Creo que él se iría…"

Hugo Rafael Varas, quien descubrió a "Araña" en Calchín, habló sin rodeos sobre la actualidad del delantero y se animó a proyectar un futuro en otro gigante de Europa.

LA ARAÑA, CUESTIONADO. Julián atraviesa un presente incómodo en Atlético de Madrid y hasta su descubridor opinó sobre su futuro. LA ARAÑA, CUESTIONADO. Julián atraviesa un presente incómodo en Atlético de Madrid y hasta su descubridor opinó sobre su futuro.
Hace 47 Min

La imagen de Julián Álvarez enojado en el banco de suplentes tras ser reemplazado ante Mallorca reavivó las dudas sobre su presente en Atlético de Madrid. “Siempre a mí”, se quejó después de haber fallado un penal y de ver cómo Diego Simeone lo sacaba a los 17 minutos del segundo tiempo. Desde entonces, se multiplicaron las especulaciones sobre su relación con el DT y sobre cómo se siente en el equipo.

En ese contexto, la voz de Hugo Rafael Varas, el hombre que descubrió a “Araña” en Calchín, volvió a sonar con fuerza. En diálogo con Súper Deportivo Radio y con TN, el entrenador fue tajante. “En lo personal, no lo veo cómodo. Jugó muchos partidos por afuera, no era el delantero media punta que siempre fue. No se siente cómodo”, dijo.

Varas apuntó al estilo de juego del “Colchonero”. “Hoy el Atlético defiende mucho y ataca poco. Lo veo más pasador que definidor. Sus goles llegan de tiro libre o desde afuera del área. No jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando”, expresó. Y recordó, con sorpresa, haberlo visto en tareas que no le corresponden. “En la Champions del año pasado Julián estaba defendiendo en el arco. No lo podía creer”, agregó.

El DT cordobés también habló de la relación con Simeone y de lo que pasó en el último cambio. “Creo que estaba más enojado por el penal que por salir. Venía de recuperarse de su primera lesión y Simeone lo quiso cuidar. Fue un combo, pero para mí el 9 no se saca así nomás”, añadió.

¿Un futuro lejos de Madrid?

El descubridor de Álvarez no dudó en imaginar un escenario distinto. “En algún momento habrá un cambio, o de técnico o de Julián. Siempre fue hincha del Barcelona, aunque a mí me gustaría que juegue en el Real Madrid. Por la forma de jugar, ahí sería ideal”, manifestó.

Desde su llegada al Atlético en 2024, el delantero acumula 30 goles y nueve asistencias en 62 partidos. Sin embargo, en LaLiga apenas completó un encuentro entero y en los últimos partidos fue reemplazado en cuatro de cinco ocasiones.

Más allá de la coyuntura, Varas se mostró confiado en lo que vendrá para Julián con la Selección. “Si está maduro, es campeón del mundo. Junto a Lautaro Martinez y Franco Mastantuono van a ser los delanteros de Argentina”, expresó.

El mismo hombre que lo bautizó como “Araña” y que todavía reparte alimentos en su Calchín natal (gracias a una Kangoo que el propio jugador le regaló) volvió a dejar en claro que sigue de cerca cada paso de su dirigido más famoso. Y su diagnóstico, esta vez, fue categórico: Julián no atraviesa el momento más cómodo de su carrera.

