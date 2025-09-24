La sorprendente confesión del primer DT de Julián Álvarez sobre su presente en el Atlético de Madrid: "Creo que él se iría…"

Varas apuntó al estilo de juego del “Colchonero”. “Hoy el Atlético defiende mucho y ataca poco. Lo veo más pasador que definidor. Sus goles llegan de tiro libre o desde afuera del área. No jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando”, expresó. Y recordó, con sorpresa, haberlo visto en tareas que no le corresponden. “En la Champions del año pasado Julián estaba defendiendo en el arco. No lo podía creer”, agregó.