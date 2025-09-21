Julián Álvarez, entre goles y bronca: el cruce con Simeone en medio del mal arranque del Atlético de Madrid

Julián Álvarez vive un presente agridulce en el Atlético de Madrid. El delantero de la Selección, surgido en River, atraviesa un inicio irregular en la temporada 2025/26, justo después de haber sido la gran figura del equipo el año anterior.
El contexto colectivo tampoco ayuda. El conjunto dirigido por Diego “Cholo” Simeone acumula apenas cinco puntos en seis fechas de La Liga y ocupa el duodécimo puesto, además de haber debutado con derrota ante Liverpool en la UEFA Champions League. En este panorama, la tensión entre el técnico y su máxima estrella salió a la luz.
El detonante fue el empate 1-1 frente a Mallorca, por la quinta fecha del torneo. Álvarez desperdició un penal a los 14 minutos del primer tiempo y, cuando el reloj marcaba los 18 del complemento, Simeone decidió reemplazarlo por Alexander Sorloth. La reacción del argentino fue inmediata: desde el banco de suplentes se lo escuchó decir con bronca “Siempre a mí”.
La incomodidad del delantero no es nueva. En todos los partidos de La Liga, salvo ante Elche, fue reemplazado: contra Espanyol, a los 37 del segundo tiempo; luego, por Giacomo Raspadori en el cierre de otro encuentro; y en la cuarta fecha, en el entretiempo.
âSIEMPRE A MÃâ.— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 21, 2025
JuliÃ¡n Ãlvarez, luego de ser reemplazado. â ï¸ð¦ð·pic.twitter.com/I8I7yM5t9g
El entrenador buscó bajarle el tono al episodio en la conferencia de prensa. “Julián es el mejor jugador que tenemos ofensivamente seguro. Está haciendo un muy buen partido, pero entendíamos que con Sorloth podíamos provocar alguna situación más profunda dentro del área”, explicó Simeone. También minimizó el gesto del delantero: “Todos los jugadores se enojan cuando salen”.
Álvarez, que en la campaña pasada anotó 29 goles y dio ocho asistencias, apenas suma un gol y una asistencia en los primeros cinco partidos de esta temporada. A pesar de haber disputado el 82% de los minutos posibles -se perdió solo el cruce con Liverpool por una molestia en la rodilla-, todavía no recupera la versión letal que lo convirtió en ídolo instantáneo del Atlético.
La reacción contra Simeone abre un nuevo capítulo en una relación que será clave para el futuro del Colchonero, que necesita del mejor Julián Álvarez para salir del mal arranque en La Liga y recuperar terreno en la Champions.