Julián Álvarez, entre goles y bronca: el cruce con Simeone en medio del mal arranque del Atlético de Madrid

Álvarez, que en la campaña pasada anotó 29 goles y dio ocho asistencias, apenas suma un gol y una asistencia en los primeros cinco partidos de esta temporada. A pesar de haber disputado el 82% de los minutos posibles -se perdió solo el cruce con Liverpool por una molestia en la rodilla-, todavía no recupera la versión letal que lo convirtió en ídolo instantáneo del Atlético.