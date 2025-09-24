Secciones
Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

El inmueble, ubicado en una zona no especificada de La Matanza, fue allanado por la policía luego de que la investigación condujera hacia allí, tras la triangulación de las señales de los teléfonos celulares de las víctimas.

Hace 2 Hs

La investigación por la desaparición de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, tomó un giro sombrío tras el hallazgo de dos cuerpos en una vivienda vinculada a los sospechosos.

El inmueble, ubicado en una zona no especificada de La Matanza, fue allanado por la policía luego de que la investigación condujera hacia allí, tras la triangulación de las señales de los teléfonos celulares de las víctimas. Según fuentes policiales, al momento del operativo, la casa estaba siendo limpiada por dos individuos, quienes también fueron detenidos. Los investigadores detectaron un fuerte olor a lavandina y encontraron rastros de sangre en el lugar.

Hasta el momento, la identidad de los cuerpos hallados no fue sido confirmada. Además de la pareja que se encontraba limpiando la casa, hay otras dos personas detenidas en relación con el caso, incluyendo una pareja de nacionalidad peruana que fue arrestada en un hotel de la zona. Se presume que esta pareja es la propietaria de la vivienda allanada.

La principal hipótesis que maneja el fiscal Gastón Dupláa es que las tres jóvenes fueron asesinadas en esa casa en el contexto de una fiesta organizada por una banda con conexiones con el narcotráfico de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Las señales de los teléfonos móviles de las víctimas también apuntaban a esa zona.

La comunidad de La Matanza se encuentra conmocionada por la desaparición y el posible asesinato de Brenda, Morena y Lara. Familiares y amigos exigen justicia y una pronta resolución del caso.

Buenos Aires Violencia de género
