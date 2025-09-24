Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

El inmueble, ubicado en una zona no especificada de La Matanza, fue allanado por la policía luego de que la investigación condujera hacia allí, tras la triangulación de las señales de los teléfonos celulares de las víctimas. Según fuentes policiales, al momento del operativo, la casa estaba siendo limpiada por dos individuos, quienes también fueron detenidos. Los investigadores detectaron un fuerte olor a lavandina y encontraron rastros de sangre en el lugar.