Atlético Tucumán baja tres jugadores de Primera para reforzar la Reserva ante Platense

La Reserva de Atlético se prepara para un compromiso especial. Mañana, desde las 19, el equipo dirigido por Hugo Colace enfrentará a Platense en el estadio Monumental José Fierro, con el respaldo de varios futbolistas que habitualmente trabajan bajo las órdenes de Lucas Pusineri en la Primera División.
Patricio Albornoz, Leonel Vega y Ezequiel Godoy bajarán para reforzar al plantel y sumar minutos de competencia, en una decisión que busca potenciar el rendimiento del equipo juvenil. Su presencia marca un plus en un torneo que se disputa con alta exigencia y que representa una vidriera fundamental para los jugadores que sueñan con consolidarse en la máxima categoría.
Además, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de que Lucas Román también se sume a la nómina. El mediocampista atraviesa un período particular: tras su llegada al club, solo tuvo participación en la eliminación por Copa Argentina frente a Newell’s y desde entonces no volvió a sumar rodaje oficial. Con un período de readaptación física ya cumplido, la chance de bajar a Reserva aparece como una oportunidad clave para retomar ritmo competitivo.