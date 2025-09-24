Secciones
Atlético Tucumán baja tres jugadores de Primera para reforzar la Reserva ante Platense

El equipo de Hugo Colace recibirá a Platense mañana a las 19 en el Monumental José Fierro.

Patricio Albornoz bajará a la Reserva para enfrentar a Platense. Patricio Albornoz bajará a la Reserva para enfrentar a Platense. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Hace 1 Hs

La Reserva de Atlético se prepara para un compromiso especial. Mañana, desde las 19, el equipo dirigido por Hugo Colace enfrentará a Platense en el estadio Monumental José Fierro, con el respaldo de varios futbolistas que habitualmente trabajan bajo las órdenes de Lucas Pusineri en la Primera División.

Patricio Albornoz, Leonel Vega y Ezequiel Godoy bajarán para reforzar al plantel y sumar minutos de competencia, en una decisión que busca potenciar el rendimiento del equipo juvenil. Su presencia marca un plus en un torneo que se disputa con alta exigencia y que representa una vidriera fundamental para los jugadores que sueñan con consolidarse en la máxima categoría.

Además, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de que Lucas Román también se sume a la nómina. El mediocampista atraviesa un período particular: tras su llegada al club, solo tuvo participación en la eliminación por Copa Argentina frente a Newell’s y desde entonces no volvió a sumar rodaje oficial. Con un período de readaptación física ya cumplido, la chance de bajar a Reserva aparece como una oportunidad clave para retomar ritmo competitivo.

