Atlético Tucumán baja tres jugadores de Primera para reforzar la Reserva ante Platense

Además, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de que Lucas Román también se sume a la nómina. El mediocampista atraviesa un período particular: tras su llegada al club, solo tuvo participación en la eliminación por Copa Argentina frente a Newell’s y desde entonces no volvió a sumar rodaje oficial. Con un período de readaptación física ya cumplido, la chance de bajar a Reserva aparece como una oportunidad clave para retomar ritmo competitivo.