Del bajón del Apertura al renacer en el Clausura: la metamorfosis de Atlético Tucumán

Del medio hacia arriba

El Clausura mostró otra cara también en el mediocampo. Pusineri encontró una base firme con Kevin Ortiz, Lautaro Godoy y Adrián Sánchez. Ortiz se consolidó como el motor de salida limpia y equilibrio; Godoy aportó claridad en el pase y visión de juego; y Sánchez sumó despliegue y sacrificio, incluso cuando debió correrse a la banda. A ellos se sumó Nicolás Laméndola, uno de los jugadores más desequilibrantes, capaz de cambiar el ritmo y darle profundidad al ataque.