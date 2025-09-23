Secciones
Con Tomás Albornoz de titular, así formarían Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica por el Rugby Champinoship

El seleccionado argentino jugará un partido clave; si gana se acercaría al sueño de ser campeón del torneo por primera vez.

Hace 1 Hs

El seleccionado argentino de rugby encara la última parte del Rugby Championship con la ilusión intacta de consagrarse campeón. Bajo la conducción de Felipe Contepomi, el equipo se medirá frente a Sudáfrica en las dos fechas restantes del certamen, en el que todos los participantes llegan con chances matemáticas de quedarse con el título.

Para el choque inicial, el entrenador confirmó la base del equipo que viene de brillar ante Australia y dispuso un solo cambio: Tomás Albornoz, recuperado de una lesión, será el apertura en lugar de Santiago Carreras. Contepomi le ratificó la confianza al tucumano, pese a la buena actuación de su compañero en la serie anterior.

La formación probable incluye a Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi en la primera línea; Franco Molina y Pedro Rubiolo como segundas; y una tercera línea con Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo (con Marcos Kremer como alternativa). Gonzalo García seguirá en la conducción como medio scrum, acompañado de Albornoz. Los centros serían Santiago Chocobares y Lucio Cinti, mientras que el tridente ofensivo lo conformarían Mateo Carreras, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

El primer cruce será este sábado desde las 12.10 en el emblemático "Kings Park" de Durban, y la revancha se disputará el 4 de octubre en Twickenham, Londres. Ambos encuentros podrán verse en Argentina a través de ESPN y Disney+.

En la tabla, Los Pumas suman 9 puntos y marchan últimos, aunque a solamente dos unidades del líder Australia (11). Con todos los equipos igualados en victorias y derrotas (dos por lado), el torneo está más abierto que nunca y la ilusión "albiceleste" sigue viva.

