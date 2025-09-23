Con Tomás Albornoz de titular, así formarían Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica por el Rugby Champinoship

La formación probable incluye a Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi en la primera línea; Franco Molina y Pedro Rubiolo como segundas; y una tercera línea con Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo (con Marcos Kremer como alternativa). Gonzalo García seguirá en la conducción como medio scrum, acompañado de Albornoz. Los centros serían Santiago Chocobares y Lucio Cinti, mientras que el tridente ofensivo lo conformarían Mateo Carreras, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.