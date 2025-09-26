Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

¿Qué dicen los números? En julio, los atrasos en el segmento de tarjetas de crédito llegaron al 4,8%. En el caso de los préstamos personales, el nivel de irregularidad escaló hasta cerca del 6,5% en junio. Se trata de situaciones que no se veían desde los tiempos difíciles de la pandemia. Si se miran los créditos destinados a familias, la mora alcanzó el 5,2% en junio. Las proyecciones consideran que la tendencia podría profundizarse.