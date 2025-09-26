Secciones
EconomíaNoticias económicas

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

El Banco Central de la República Argentina detectó un aumento de la mora en julio. Conocé distintas formas de refinanciar los pasivos.

TARJETAS AL LÍMITE. Crecen los atrasos y cada vez más argentinos buscan cómo refinanciar para no quedarse en el Veraz. / PEXELS TARJETAS AL LÍMITE. Crecen los atrasos y cada vez más argentinos buscan cómo refinanciar para no quedarse en el Veraz. / PEXELS
Hace 2 Hs

Terminar el mes sin poder pagar el resumen de la tarjeta no es una situación aislada: cada vez más argentinos enfrentan esa realidad. Datos recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indican que la mora en el pago de las tarjetas de crédito se ubica en cifras que no se veían desde hace años, al tiempo que otros tipos de créditos muestran un deterioro pronunciado.

¿Qué dicen los números? En julio, los atrasos en el segmento de tarjetas de crédito llegaron al 4,8%. En el caso de los préstamos personales, el nivel de irregularidad escaló hasta cerca del 6,5% en junio. Se trata de situaciones que no se veían desde los tiempos difíciles de la pandemia. Si se miran los créditos destinados a familias, la mora alcanzó el 5,2% en junio. Las proyecciones consideran que la tendencia podría profundizarse.

Las causas del atraso

Varias razones se combinan para aumentar la mora.

- Las tasas de interés siguen por las nubes, lo que encarece la decisión de hacer pagos mínimos o de pagar una parte de los consumos.

- Los salarios no crecen al ritmo de la inflación, por lo que muchos hogares sienten que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir lo básico, más las obligaciones financieras.

- Uso creciente de las tarjetas como forma de financiamiento cotidiano. En algunos casos, los usuarios pagan lo mínimo del resumen, en otros ni eso, lo que agrava la mora. 

- El crédito al sector privado crece fuerte en algunos períodos, lo que hace que proporcionalmente haya más exposición al riesgo.

Cómo salir de la mora

Frente a este escenario, aparecen algunas alternativas para no quedar fuera de juego:

Financiación automática del saldo impago: los bancos suelen refinanciar de manera automática el resumen en cuotas. Esto permite diferir el pago total, aunque con intereses que encarecen la deuda y con un límite de compra más chico mientras se pagan las deudas. La ventaja es que se puede precancelar en cualquier momento.

Préstamos personales o de consolidación: otra opción es pedir un crédito bancario para saldar la tarjeta y luego pagar una sola cuota fija mensual. Puede ser atractivo si la tasa ofrecida es menor a la de la tarjeta. Además, permite juntar varias deudas en un único préstamo, simplificando la organización.

Negociar con el banco o la emisora de la tarjeta: en casos más complicados, siempre está la posibilidad de acercarse a la entidad y proponer un plan especial. Eso sí: es mejor hacerlo antes de caer en mora porque, una vez dentro, los costos y las trabas suelen ser mayores.

El aumento de los atrasos con las tarjetas refleja que muchas familias llegan ajustadas a fin de mes. Sin embargo, conocer estas alternativas puede marcar la diferencia entre mantener un buen historial crediticio o quedar marcado en el Veraz, lo que puede plantear dificultades inmensas hacia el futuro. El consejo es claro: no esperar al último momento y buscar una salida antes de entrar en mora.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las otras batallas de Tucumán
1

Las otras batallas de Tucumán

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
2

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
3

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
5

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico
6

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

Más Noticias
El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Jaldo, sobre la ayuda de EEUU: “la plata es necesaria, pero se requieren consensos”

Jaldo, sobre la ayuda de EEUU: “la plata es necesaria, pero se requieren consensos”

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Las otras batallas de Tucumán

Las otras batallas de Tucumán

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

Comentarios