Qué tarjeta de crédito te conviene en función de tu edad y tus ingresos, según un estudio de la UADE

¿Cuál es tu perfil?

Jóvenes con su primer trabajo

Los que recién estén empezando su vida laboral deben evitar tarjetas con costos de mantenimiento altos. Las del Banco Nación o Banco Provincia son buenas opciones: piden pocos requisitos y muchas veces no cobran renovación. También hay fintechs con comisiones bajas, aunque con menos beneficios. Un tip es no usar más del 30% del sueldo en crédito. Y usarla como un medio de pago, no como un préstamo.