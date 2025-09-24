Nadie persuadió a Belgrano de dar batalla en Tucumán; siempre estuvo convencido
Así lo explicó Manuel Lizondo Borda, figura clave en la historiografía de la región. Esto se relaciona con las numerosas teorías formuladas a lo largo del tiempo para restarle méritos al General: desde las langostas y la intervención divina a las gestiones de los “tucumanos caracterizados”, todo apuntó a esmerilar la figura de quien fue el verdadero responsable de la victoria.
EL ÓLEO DE FORTUNY. Hay numerosos estudios y relatos sobre la batalla de 1812. Los de Leoni Pinto y Lizondo Borda siguen siendo determinantes.
