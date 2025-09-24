Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Según el libertario, el incremento constante de personal en las últimas dos décadas no se tradujo en mejoras en los índices de seguridad. “Durante el kirchnerismo representado por Alperovich, Manzur y ahora Jaldo, en estos últimos 20 años los policías aumentaron de 4.000 a 11.500. Sin embargo, la inseguridad nunca tuvo una solución. Jamás hubo una real intención de terminar con este flagelo”, expresó en su cuenta oficial de X.