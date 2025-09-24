Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

El candidato de La Libertad Avanza en Tucumán, Federico Pelli, salió al cruce de la política de seguridad provincial tras el acto encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, donde juraron 1.237 nuevos agentes en la plaza Independencia y se presentó nuevo equipamiento tecnológico para la fuerza, que ya suma 13.500 efectivos.
Según el libertario, el incremento constante de personal en las últimas dos décadas no se tradujo en mejoras en los índices de seguridad. “Durante el kirchnerismo representado por Alperovich, Manzur y ahora Jaldo, en estos últimos 20 años los policías aumentaron de 4.000 a 11.500. Sin embargo, la inseguridad nunca tuvo una solución. Jamás hubo una real intención de terminar con este flagelo”, expresó en su cuenta oficial de X.
Pelli, experto en seguridad, sostiene que los indicadores oficiales “son malos y mentirosos”, ya que los homicidios crecieron durante las gestiones peronistas y, además, “el 70% de la gente no denuncia los delitos porque no confía en la policía”.
Desde La Libertad Avanza remarcaron, además, que el problema no radica en la cantidad de efectivos, sino en la formación ética y profesional de la fuerza. “Desde nuestra fuerza política tenemos las propuestas y, sobre todo, la voluntad de terminar con la inseguridad”, afirmó el candidato que responde a Javier Milei.