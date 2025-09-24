Secciones
Política

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

El libertario planteó que el verdadero desafío es mejorar la formación ética y profesional de los agentes.

FEDERICO PELLI FEDERICO PELLI
Hace 22 Min

El candidato de La Libertad Avanza en Tucumán, Federico Pelli, salió al cruce de la política de seguridad provincial tras el acto encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, donde juraron 1.237 nuevos agentes en la plaza Independencia y se presentó nuevo equipamiento tecnológico para la fuerza, que ya suma 13.500 efectivos.

Según el libertario, el incremento constante de personal en las últimas dos décadas no se tradujo en mejoras en los índices de seguridad. “Durante el kirchnerismo representado por Alperovich, Manzur y ahora Jaldo, en estos últimos 20 años los policías aumentaron de 4.000 a 11.500. Sin embargo, la inseguridad nunca tuvo una solución. Jamás hubo una real intención de terminar con este flagelo”, expresó en su cuenta oficial de X.

Tucumán refuerza la seguridad con 1.237 agentes de Policía y una fuerte inversión tecnológica

Tucumán refuerza la seguridad con 1.237 agentes de Policía y una fuerte inversión tecnológica

Pelli, experto en seguridad, sostiene que los indicadores oficiales “son malos y mentirosos”, ya que los homicidios crecieron durante las gestiones peronistas y, además, “el 70% de la gente no denuncia los delitos porque no confía en la policía”.

Desde La Libertad Avanza remarcaron, además, que el problema no radica en la cantidad de efectivos, sino en la formación ética y profesional de la fuerza. “Desde nuestra fuerza política tenemos las propuestas y, sobre todo, la voluntad de terminar con la inseguridad”, afirmó el candidato que responde a Javier Milei.

Temas Federico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pelli intenta desinformar a la ciudadanía con fines meramente electorales, dijo Viola

"Pelli intenta desinformar a la ciudadanía con fines meramente electorales", dijo Viola

Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
2

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
3

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
4

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo
5

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad
6

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Más Noticias
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Ana María Cerro, sobre el dólar: “No creo que sea una buena política seguir con las bandas”

Ana María Cerro, sobre el dólar: “No creo que sea una buena política seguir con las bandas”

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Caso Adhemar: Bacchiani está cada vez más cerca de recuperar la libertad

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Comentarios