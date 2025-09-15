Ríos y montañas debajo del hielo: hallaron un continente escondido debajo de la Antártida y no es una buena señal

Los ríos que se encuentran debajo del manto son funcionales y a la vez, impactantes. Según la hidróloga Anna-Mireilla Hayden, estas corrientes no solo siguen la gravedad: la presión del hielo permite que el agua fluya cuesta arriba y recorra laderas invisibles, como si fuera un mundo invertido. Pero estas corrientes fluviales no solo transportan agua, sino que lubrican el hielo, acelerando su deslizamiento hacia el océano y aumentando el ritmo de derretimiento.