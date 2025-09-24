River se aferra a un antecedente clave de Palmeiras para creer en la clasificación de Copa Libertadores

River, esta noche desde las 21.30, se juega gran parte de su temporada en San Pablo. El 2-1 en contra sufrido en Núñez lo obliga a buscar una remontada difícil en el Allianz Parque, un estadio complejo por la presión de la torcida paulista y por la particularidad del césped sintético. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y las dudas que dejó la derrota de los suplentes en Tucumán, apareció un dato que enciende la esperanza: a Palmeiras le viene costando ganar de local en las últimas ediciones de la Copa Libertadores.