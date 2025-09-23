River y su gran desafío en Copa Libertadores: cómo vencer a Palmeiras en Brasil

En San Pablo se juega más que un partido: River va por la épica. Tras el 1-2 en el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo se aferra a su historia copera para intentar un golpe mayúsculo frente a Palmeiras en el Allianz Parque. Será una noche de todo o nada, en un escenario hostil y contra un rival que ya lo lastimó, pero en la que el “Millonario” sueña con escribir otro capítulo inolvidable en la Copa Libertadores.