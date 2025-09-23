River y su gran desafío en Copa Libertadores: cómo vencer a Palmeiras en Brasil

En San Pablo se juega más que un partido: River va por la épica. Tras el 1-2 en el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo se aferra a su historia copera para intentar un golpe mayúsculo frente a Palmeiras en el Allianz Parque. Será una noche de todo o nada, en un escenario hostil y contra un rival que ya lo lastimó, pero en la que el “Millonario” sueña con escribir otro capítulo inolvidable en la Copa Libertadores.
El “Millonario” pagó caro sus errores defensivos en el arranque de la ida, con los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Aunque reaccionó tarde con el descuento de Lucas Martínez Quarta, no le alcanzó. La fragilidad en la pelota parada volvió a quedar expuesta y es una de las prioridades a corregir en la revancha. Para evitar otro golpe, River deberá reforzar la marca mixta y neutralizar la potencia aérea de los centrales paulistas, que con Raphael Veiga en la ejecución convierten cada córner en un arma letal.
A esa debilidad se sumó la falta de filo ofensivo. River tuvo casi un 60% de posesión en Núñez, pero sin sorpresa ni profundidad. Los ataques frontales facilitaron la tarea de Palmeiras, que se replegó con orden. En Brasil, la fórmula debe cambiar: Giuliano Galoppo o Juan Fernando Quintero tendrán que romper líneas, y los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña proyectarse con precisión para generar superioridad. Sin vértigo ni movilidad, la posesión volverá a ser estéril.
Otro aspecto crítico fueron las transiciones defensivas. Cada pérdida en campo propio derivó en contras que expusieron a Paulo Díaz y a Enzo Pérez en inferioridad. Para sobrevivir, el retroceso deberá ser inmediato, con presión tras pérdida y sacrificio colectivo. Palmeiras tiene atacantes veloces y desequilibrantes: si River vuelve a quedar partido, la serie puede definirse en esos duelos individuales.
Gallardo analiza dejar atrás la línea de cinco defensores y apostar por un 4-5-1 más equilibrado. Con Lautaro Rivero recuperado y Martínez Quarta en alza, la defensa estaría acompañada por Acuña y Montiel. En el mediocampo aparecen como opciones Enzo Pérez, Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Galoppo, mientras que en ataque Maximiliano Salas es el único con lugar asegurado. Las dudas pasan por la inclusión de “Juanfer” o “Nacho” Fernández y la posible aparición de Miguel Borja o Facundo Colidio como socios ofensivos.
El marco del "Allianz Parque", otro obstáculo que River deberá superar
El contexto también juega. Palmeiras vendió casi todas sus entradas y el Allianz Parque lucirá repleto, con 2.000 hinchas visitantes ubicados bajo un estricto operativo de seguridad. Además, River deberá adaptarse al césped sintético, un factor que incomoda a muchos futbolistas, aunque Gallardo lo relativizó. “Ya jugamos ahí; sabemos lo que es”, dijo.
En definitiva, River se enfrenta a un examen total. No alcanza con la mística copera; necesita precisión táctica, carácter y eficacia. “Muñeco” ya logró remontadas históricas en Brasil; ahora deberá transformar las debilidades en virtudes para escribir otra página gloriosa.