Nació la hija de Mac Allister y Ailén Cova: el original nombre que eligieron

Con un tierno posteo, Mac Allister celebró el nacimiento de su primera hija.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova dieron a luz a su primera hija. Alexis Mac Allister y Ailén Cova dieron a luz a su primera hija.
Hace 21 Min

Las razones por las que Alexis Mac Allister no estuvo presente en la gala del Balón de Oro no fueron menores que el nacimiento de su primera hija junto a su pareja, Ailén Cova. El mediocampista del Liverpool junto a su amiga de toda la vida anunciaron la llegada de su bebé y compartieron cuál fue el sorpresivo nombre que decidieron para ella.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova dieron a luz a su primera hija, un día después de un anuncio particular por parte del jugador. Mac Allister había avisado en sus redes sociales el lunes que no asistiría a la gala del Balón de Oro por "razones personales" que pronto se supieron cuáles eran. Así que no viajó a Francia y se quedó en Inglaterra para recibir a su primera hija.

¿Cuál es el nombre que eligieron para su hija?

Los flamantes padres no fueron quienes anunciaron la llegada de la pequeña, sino el periodista Guido Záffora, quien detalló que la bebé ya había nacido y que el nombre elegido era Alaia , uno poco común y que generó sorpresa y ternura entre los fanáticos del futbolista.

El conmovedor posteo de Alexis Mac Allister

"Ya está entre nosotros, acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia", contó el periodista en la TV Pública, confirmando la feliz noticia durante una transmisión en vivo. El nacimiento habría ocurrido tres días antes de lo programado, ya que este estaba planificado para el 26 de septiembre.

Luego el enigma por parte del mediocampista terminó. Mac Allister se encargó de anunciar la llegada de su primera hija en las redes sociales con un tierno posteo.  "Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas", escribió.

Y concluyó: "Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO", en reconocimiento a su pareja y quien fuera en su momento su amiga de toda la vida.

