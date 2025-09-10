Cinco pizzerías españolas que debes visitar al menos una vez si eres amante de la cocina italiana

El pasado 8 de septiembre, en Nápoles (Italia), se celebró la gala de la guía 50 Top Pizza World 2025, el ranking más prestigioso del mundo en el sector de la pizzería. El listado reconoce a las 100 mejores pizzerías del planeta, valorando desde la calidad de los ingredientes y la masa hasta el servicio, la decoración y la experiencia global. Entre los nombres de referencia mundial, cinco pizzerías españolas lograron hacerse un hueco en la lista, consolidando a España como destino imprescindible para los amantes de la auténtica pizza italiana.
1. Baldoria (Madrid)
La pizzería Baldoria, dirigida por el napolitano Ciro Cristiano, ha dado un salto espectacular en la lista: del puesto 26 en 2024 al octavo lugar en 2025.
Ubicación: Calle José Ortega y Gasset, Madrid.
Especialidad: pizza napolitana artesanal con masa ligera, fermentada durante 48 horas y cocinada en horno traído de Nápoles a más de 420 grados.
Estilo: tradición italiana con toques de autor, ingredientes frescos de temporada y música en directo.
2. Sartoria Panatieri (Barcelona)
Los chefs Rafa Panatieri y Jorge Sastre han convertido su pizzería del barrio de Gràcia en un laboratorio creativo.
Reconocimiento: mejor pizza Margarita del mundo en 2024 (The Best Pizza Awards).
Identidad: masas de larga fermentación, ingredientes ecológicos y de proximidad.
Carta: clásicos italianos y creaciones originales como la pizza con panceta, patata asada y botarga de atún.
3. Fratelli Figurato (Madrid)
Los hermanos napolitanos Vittorio y Riccardo Figurato llegaron a Madrid en 2017 y hoy cuentan con varios locales que son referencia en pizza napolitana.
Características: masas de fermentación lenta con bordes alveolados.
Expansión: en 2024 abrieron Pizzeria Friggitoria, premiada por su propuesta de cocina callejera italiana y reconocida como Best Fried Food en 50 Top Pizza.
Platos estrella: arancini, supplì y frittatina di pasta, además de sus icónicas pizzas.
4. La Balmesina (Barcelona)
Ubicada en Sarrià-Sant Gervasi, La Balmesina ocupa el puesto 70 de la lista mundial.
Diferencia: apuestan por masas madre naturales y una pizza más ligera, sin levadura.
Equipo: Massimo Morbi, Alessandro Zangrossi y Mattia Ciresola.
Oferta: desde la clásica margherita hasta creaciones como la “trufaldina”. Además, ofrecen menú diario con pizza, bebida y postre por 13,90 €.
5. Demaio (Bilbao)
Los hermanos calabreses Mattias y Gioel Demaio cerraron la presencia española en el puesto 76 del ranking.
Estilo: combinación única de pizza napolitana y romana en un mismo horno.
Ingredientes: mezcla de productos vascos de proximidad (bonito de Bermeo, anchoas del Cantábrico, queso Idiazábal) con ingredientes italianos DOP como mozzarella de búfala o ‘nduja calabresa.
Locales: dos restaurantes en Bilbao, en Bilbao La Vieja y en Jardines de Albia.
España, tierra de pizza de clase mundial
Con estos cinco nombres, España se reafirma como potencia gastronómica también en el mundo de la pizza, sumándose a referentes globales en Italia, Estados Unidos, Japón o Brasil.
Si eres amante de la cocina italiana, Baldoria, Sartoria Panatieri, Fratelli Figurato, La Balmesina y Demaio son paradas obligatorias.