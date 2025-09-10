Cinco pizzerías españolas que debes visitar al menos una vez si eres amante de la cocina italiana

El pasado 8 de septiembre, en Nápoles (Italia), se celebró la gala de la guía 50 Top Pizza World 2025, el ranking más prestigioso del mundo en el sector de la pizzería. El listado reconoce a las 100 mejores pizzerías del planeta, valorando desde la calidad de los ingredientes y la masa hasta el servicio, la decoración y la experiencia global. Entre los nombres de referencia mundial, cinco pizzerías españolas lograron hacerse un hueco en la lista, consolidando a España como destino imprescindible para los amantes de la auténtica pizza italiana.