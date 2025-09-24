¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

Su historia personal ganó notoriedad cuando se supo que Isha es una mujer trans, detalle documentado en el libro Máxima, construcción de una reina. El autor Rodolfo Vera Calderón describió el fuerte rechazo experimentado por ella dentro de su círculo íntimo. La vida de Escribano es un testimonio de resiliencia, pues decidió emprender un camino personal de autoaceptación pese al abandono familiar.