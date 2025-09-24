Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Alerta amarilla por vientos: cuáles son las zonas afectadas

El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas en el oeste y sudoeste de La Pampa (en la tarde y la noche), San Luis (en la tarde y la noche), el sur y oeste de Córdoba (en la tarde y la noche), sureste de La Rioja (en la tarde y la noche) y sureste de Catamarca (en la tarde y la noche).