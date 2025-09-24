Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en cinco provincias del país para este miércoles 24 de septiembre. La misma advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Alerta amarilla por vientos: cuáles son las zonas afectadas
El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas en el oeste y sudoeste de La Pampa (en la tarde y la noche), San Luis (en la tarde y la noche), el sur y oeste de Córdoba (en la tarde y la noche), sureste de La Rioja (en la tarde y la noche) y sureste de Catamarca (en la tarde y la noche).