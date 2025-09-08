Colombia defiende su certificado como “aliado antidrogas”

La decisión tendrá lugar cuando Washington endurece la presión contra los países latinoamericanos para que frenen el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y cuando Colombia atraviesa su peor crisis de seguridad en una década, con atentados, cifras récord de narcocultivos y la muerte, en un ataque a tiros, de un senador opositor. Todo esto, en medio de la tensión diplomática entre Trump y el presidente Gustavo Petro.