Colombia defiende su certificado como “aliado antidrogas”

VILLAGARZÓN, Colombia.- Si Estados Unidos le retira la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas “ganan” los narcotraficantes y “pierden las naciones”, advirtió en una entrevista el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez.
Antes del 15 de septiembre, el gobierno de Donald Trump debe decidir si continúa brindando el multimillonario apoyo que entrega a las fuerzas militares colombianas para combatir a los cárteles y las guerrillas que se financian con el tráfico de cocaína.
La decisión tendrá lugar cuando Washington endurece la presión contra los países latinoamericanos para que frenen el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y cuando Colombia atraviesa su peor crisis de seguridad en una década, con atentados, cifras récord de narcocultivos y la muerte, en un ataque a tiros, de un senador opositor. Todo esto, en medio de la tensión diplomática entre Trump y el presidente Gustavo Petro.
Crítico de las políticas del republicano, Petro cuestionó el despliegue militar estadounidense en el Caribe para luchar contra el narcotráfico, una ofensiva también rechazada por Venezuela.
El viernes, Sánchez realizó un recorrido por el conflictivo departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador. El jefe de la cartera de Defensa arrancó con una pala plantas de coca, el principal componente de la cocaína, junto a campesinos que se sumaron a un programa oficial de erradicación.
Cooperación
Al regreso, el general retirado de la fuerza aérea, de 53 años, sostuvo que una pérdida de la certificación antidrogas de Colombia por parte de Estados Unidos significaría un triunfo para las mafias. “La certificación es un símbolo de cooperación, de alianza, de confianza, pero también de capacidades, de un apoyo importante para que podamos actuar más con mayor contundencia”, afirmó.
Desde que llegó al poder en 2022, el gobierno de Petro defiende un cambio de paradigma en la guerra antidrogas, que considera fracasada, y apuesta a atacar las causas sociales que alimentan el conflicto y el narcotráfico. “Tenemos (...) una conciencia totalmente tranquila de haber entregado absolutamente todo. Aquí hay un empeño absoluto”, dijo Sánchez. “Colombia tal vez es de los países que con mayor contundencia, integralidad, ataca el narcotráfico. (...) Es tal vez el país que más pone muertos”, añadió.