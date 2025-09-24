Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: educación pública
Hace 4 Hs

Desde el inicio de esta gestión, el Gobierno decidió instalar un relato peligroso: que las Universidades Nacionales eran una “cueva del kirchnerismo”. No se trata aquí de defender al gobierno anterior -que también sometió a la comunidad universitaria a un duro proceso de desfinanciamiento-, sino de señalar una diferencia clave: en aquel entonces, los claustros no fueron incendiados mediáticamente como hoy. Lo que se observa en estos meses es un ataque sistemático y burdo contra la educación pública. Se caricaturiza a docentes e investigadores de prestigio, a trabajadores no docentes y a estudiantes, reduciéndolos al rótulo de militantes kirchneristas. Se demoniza a las casas de altos estudios, tratándolas como guaridas de lavado y desvío de fondos. Y para completar el cuadro, se insiste en que las universidades no son auditadas, una afirmación que revela más ignorancia que información. El propio Subsecretario de Políticas Universitarias, fue la voz encargada de agitar el fantasma de los “curros universitarios”: corrupción, manejos turbios, sueldos millonarios. Sin embargo, cuando fue consultado con seriedad, no pudo sostener sus palabras. Reconoció que no encontró pruebas y terminó retrocediendo en su discurso, rebajando sus acusaciones a la categoría de “gastos excesivos o innecesarios”. El saldo de esta operación es claro: no se descubrió corrupción, sino que se sembró sospecha. No se corrigieron irregularidades, sino que se construyó un enemigo político. El Gobierno eligió abrir un frente de conflicto con el sistema universitario porque sabe que atacar a la universidad pública es golpear uno de los últimos espacios de movilidad social, de pensamiento crítico y de resistencia cultural. Y esa, quizás, sea la verdadera razón de esta cruzada.

Williams Fanlo                                            

willyucr@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará
1

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del martes 23 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

3

La necesidad de asegurar obras de energía

4

Cartas de lectores: moral pública

5

Cartas de lectores: trenes de pasajeros

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Trigemelas en Salta: un nacimiento extraordinario que ocurre una vez en un millón

Trigemelas en Salta: un nacimiento extraordinario que ocurre una vez en un millón

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios