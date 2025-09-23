Donald Trump comparó a Alberto Fernández con Joe Biden: "El peor presidente"

La respuesta de Alberto Fernández

Tras esas declaraciones, Fernández publicó un extenso mensaje en X y lanzó una indirecta contra Karina Milei. “Despertate, Donald (Wake up)!!! Ya lo hiciste con Macri y ahora lo volvés a hacer con Milei, interviniendo en las elecciones argentinas y financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo”, arremetió el exjefe de Estado. Además, sostuvo que el actual programa económico “ya fracasó” y que Milei “solo pide auxilio” mientras su gobierno “naufraga” y el FMI “ya no puede darle más dólares”.