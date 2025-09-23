Donald Trump comparó a Alberto Fernández con Joe Biden: "El peor presidente"

Mientras Javier Milei negocia con Estados Unidos un nuevo préstamo, su par Donald Trump no solo le ratificó su apoyo sino que además cuestionó la gestión de su antecesor, Alberto Fernández y lo comparó con Joe Biden.
“(Milei) heredó un desastre total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical, muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación", dijo Trump, para enseguida destacar la gestión del libertario: “Devolvió la estabilidad a la economía de Argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.
La referencia negativa de Trump a Alberto Fernández se enmarca en una difícil relación que mantuvieron años atrás. En contrapartida, el vínculo con Milei fue desde el comienzo muy cercano, incluso antes de ser electo presidente.
Durante su mandato, Fernández había revelado que en una reunión con Joe Biden “se reían de Trump”. Además le atribuyó al por entonces presidente de EE.UU. haber dicho que había “heredado una economía desquiciada” de Trump, lo que le sirvió para comparar -en su mirada- lo que él mismo había recibido de su antecesor, Mauricio Macri.
La respuesta de Alberto Fernández
Tras esas declaraciones, Fernández publicó un extenso mensaje en X y lanzó una indirecta contra Karina Milei. “Despertate, Donald (Wake up)!!! Ya lo hiciste con Macri y ahora lo volvés a hacer con Milei, interviniendo en las elecciones argentinas y financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo”, arremetió el exjefe de Estado. Además, sostuvo que el actual programa económico “ya fracasó” y que Milei “solo pide auxilio” mientras su gobierno “naufraga” y el FMI “ya no puede darle más dólares”.
Al mismo tiempo, acusó a Trump de haber sido “cómplice de Macri en el endeudamiento argentino”, y advirtió: “Si Trump apoya a Milei y le da más dólares para que la deuda siga creciendo, ya sabemos los argentinos a quién debemos votar”.
Con una clara ironía, cerró su mensaje con una posdata dirigida al magnate y a la hermana del Presidente argentino: “Trump, si vas a hacer negocios con Milei, preguntá para quién es el 3%”.