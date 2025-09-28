Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

La heladera es, sin dudas, uno de los electrodomésticos más prácticos en la cocina porque facilita la conservación de los alimentos. Pero “no siempre es la solución a todo”, advierte el blog de la marca Whirlpool. Consultar la etiqueta de los productos o investigar la manera adecuada de almacenarlos no solo ayuda a mantener el orden y la limpieza, sino que también facilita la preparación de las comidas.