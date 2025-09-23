Secciones
El sorprendente pedido del DT de Palmeiras a su hinchada tras el partido contra River en el Monumental

Abel Ferreira reconoció que el marco en Núñez fue “intimidante” y pidió a los suyos un recibimiento similar para la vuelta.

Hace 1 Hs

River y Palmeiras vuelven a cruzarse por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un duelo que promete alta tensión. En la ida, jugada en Núñez, el equipo brasileño se llevó una ventaja de 2-1 que ahora intentará sostener en su casa, el Allianz Parque, cuando la pelota ruede este miércoles desde las 21.30. La previa también se alimenta del impacto que tuvo el ambiente en el Monumental, reconocido incluso por el propio técnico del “Verdao”.

Abel Ferreira, entrenador portugués bicampeón de América con Palmeiras, sorprendió al destacar públicamente la fuerza de la hinchada de River en el primer choque. “Era intimidante la forma en la que el rival empujaba. Me sentí muy orgulloso de mis jugadores porque soportaron esa presión”, señaló en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, aprovechó para lanzar un mensaje directo a sus simpatizantes. “Eso es lo que espero que nuestros hinchas hagan el miércoles. Hay que hacerle sentir a nuestro rival lo mismo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y estadio lleno”, dijo.

El clima en Núñez había sido una fiesta planificada. Con miles de banderas, bengalas y una camiseta gigante desplegada en la tribuna, el público millonario tiñó de rojo y blanco cada rincón, generando un marco que, según el DT rival, resultó determinante. “¿Dónde estábamos jugando? ¿Sabés cuántos hinchas había apoyando? ¿Viste el ambiente que había? Fue clave”, insistió Ferreira, que también respondió con firmeza a quienes criticaron que su equipo no liquidara la serie en la ida. “Hoy en día no hay partidos fáciles, ni en Sudamérica ni en Europa”, afirmó.

Palmeiras llega al cruce decisivo con la tranquilidad del resultado favorable, pero con la obligación de sostenerlo frente a un River que se jugará gran parte de su temporada en San Pablo. En ese marco, la atmósfera del Allianz Parque aparece como un factor que puede inclinar la balanza, tal como ocurrió en el Monumental.

