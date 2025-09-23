El sorprendente pedido del DT de Palmeiras a su hinchada tras el partido contra River en el Monumental

Abel Ferreira, entrenador portugués bicampeón de América con Palmeiras, sorprendió al destacar públicamente la fuerza de la hinchada de River en el primer choque. “Era intimidante la forma en la que el rival empujaba. Me sentí muy orgulloso de mis jugadores porque soportaron esa presión”, señaló en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, aprovechó para lanzar un mensaje directo a sus simpatizantes. “Eso es lo que espero que nuestros hinchas hagan el miércoles. Hay que hacerle sentir a nuestro rival lo mismo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y estadio lleno”, dijo.