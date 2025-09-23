Elisa Carrió dijo que a Luis Caputo le gusta firmar acuerdos con el FMI, pero nunca los cumple

“Yo creo que la corrupción es incompetencia. En materia económica yo he visto lo mismo durante el gobierno de Macri, a mí no me la pueden contar, porque yo viví la misma experiencia y estuve con Toto cuando no cumplía con los acuerdos con el FMI. Él firma los acuerdos y no los cumple”, agregó en declaraciones a Radio Mitre.