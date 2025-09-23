Secciones
Elisa Carrió dijo que a Luis Caputo le gusta firmar acuerdos con el FMI, pero nunca los cumple

Jugaron a la ruleta rusa con las retenciones, mataron a los pequeños y medianos productores y contratistas y ganaron los de siempre, las grandes cerealeras", aseguró la líder de la Coalición Cívica.

Elisa Carrió
Hace 1 Hs

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que desde el Gobierno de Javier Milei "jugaron a la ruleta rusa con las retenciones, mataron a los pequeños y medianos productores y contratistas y ganaron los de siempre, las grandes cerealeras".

"Toto, al único lugar que no vas es al cielo, que Dios te perdone", concluyó en una publicación realizada en la red social “X” en la que criticó con dureza al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Creo que es el momento de votar gente decente, gente con principios, gente no golpista, pero que también vote lo que es correcto y no vote lo que es incorrecto", sostuvo Carrió.

“Yo creo que la corrupción es incompetencia. En materia económica yo he visto lo mismo durante el gobierno de Macri, a mí no me la pueden contar, porque yo viví la misma experiencia y estuve con Toto cuando no cumplía con los acuerdos con el FMI. Él firma los acuerdos y no los cumple”, agregó en declaraciones a Radio Mitre.

Además consideró que “ahora seguramente vendrá un salvataje hasta el 29”. “Se calmaron los mercados, pero el problema de la deuda sigue pendiente y no podemos vivir permanentemente endeudados. Esto se va a calmar hasta las elecciones, pero esto no se resuelve”, enfatizó.

“Estamos en un gobierno muy frágil”

“Estamos en un gobierno muy frágil, pero sobre todo manejado por dos marginales”, opinó la exlegisladora.

“Yo quiero decirle a la sociedad que las listas de la Libertad Avanza están integradas casi todas por gente del PJ, así que ante la menor debilidad de Milei en los próximos dos años, lo que van a hacer esos candidatos es correrse al PJ”, advirtió Carrió.

“Lo mejor que puede hacer una sociedad es votar a diputados, a candidatos a diputados y a senadores serios que puedan sostener la institucionalidad, pero también oponerse a lo que es incorrecto y votar lo que es correcto, porque es la única forma de sostener la República, de sostener al gobierno, incluso de Milei, hasta que cumpla su mandato”, cerró en su análisis.

Temas Fondo Monetario InternacionalElisa CarrióLuis CaputoJavier Milei
