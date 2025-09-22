Excavaciones, caminata y desfile en el barrio Ciudadela para conmemorar la Batalla de Tucumán

El miércoles, en tanto, se desarrollará la “Caminata Histórica” desde el Club San Martín hasta la Casa Belgraniana, en la que podrán participar vecinos y agrupaciones en un recorrido de 900 metros. “Comenzará a las 8.30 y serán nueve cuadras. Van a participar del desfile la Banda de Música Militar, los Soldados Históricos del Ejército, la escuela Ciudadela, diversas agrupaciones y los vecinos que se sumen. Esto no será un desfile como los que estamos acostumbrados donde la gente mira desde un costado, esta vez el vecino podrá participar y marchar junto a las agrupaciones”, detalló Ledesma.