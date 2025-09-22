Excavaciones, caminata y desfile en el barrio Ciudadela para conmemorar la Batalla de Tucumán

Por el 213º aniversario de la Batalla de Tucumán, se desarrollará en el barrio Ciudadela una serie de actividades que buscan revalorizar el lugar histórico de la Capital donde se libró uno de los combates decisivos de la Guerra de la Independencia.
La agenda, organizada por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura, la Municipalidad y el Club San Martín de Tucumán, comenzará mañana con una vigilia y culminará el miércoles con un desfile militar.
El legislador Hugo Ledesma, impulsor de la iniciativa, explicó a LA GACETA que este martes, de 9 a 17, se llevará adelante una vigilia con excavación arqueológica abierta a toda la comunidad.
“En la plaza Ciudadela, ubicada en la Bolívar y Frías Silva, la Facultad de Ciencias Naturales va a hacer una excavación arqueológica para buscar objetos que tengan que ver con la Batalla de Tucumán, porque muchos vecinos durante mucho tiempo han encontrado distintos artículos en la zona. Invitamos a los vecinos, a las familias y estudiantes. Habrá impresoras 3D para escanear los materiales encontrados y luego armar un museo digital con todo ello”, comentó.
Además, instó a los habitantes del barrio que posean elementos relacionados con aquel enfrentamiento a sumarse al proyecto. “Los objetos se devuelven en el acto a la persona, solo queremos el registro para hacer un museo digital de todo lo que se encuentra”, explicó.
En ese sentido, pidió que quienes tengan sables, balas de cañón o fotografías vinculadas a la batalla y a la construcción del barrio los acerquen para ser examinados y escaneados.
Desfile y caminata histórica
El miércoles, en tanto, se desarrollará la “Caminata Histórica” desde el Club San Martín hasta la Casa Belgraniana, en la que podrán participar vecinos y agrupaciones en un recorrido de 900 metros. “Comenzará a las 8.30 y serán nueve cuadras. Van a participar del desfile la Banda de Música Militar, los Soldados Históricos del Ejército, la escuela Ciudadela, diversas agrupaciones y los vecinos que se sumen. Esto no será un desfile como los que estamos acostumbrados donde la gente mira desde un costado, esta vez el vecino podrá participar y marchar junto a las agrupaciones”, detalló Ledesma.
Al finalizar, en la Casa Belgraniana se realizará un acto con una representación del momento en que Belgrano decidió dar batalla en Tucumán, además de la proyección de un video elaborado por la Municipalidad.
“Estamos reeditando una tradición que siempre se hizo en el barrio, teniendo en cuenta que son los propios vecinos los que han dado su vida en esa batalla. Se hizo el año pasado por primera vez, solo que no pudimos contar con el ejército militar porque ya tenían otras obligaciones, pero esto solía hacerse hace 100 años”, concluyó el legislador.