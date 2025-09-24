Trump contra el paracetamol: cinco claves para no entrar en pánico ante noticias de salud

Ante la lluvia de especulaciones, mensajes en redes sociales e información confusa sobre medicamentos y nuevas drogas todos los especialistas consultados por este medio coinciden en que la forma en que recibimos la información puede marcar la diferencia entre la calma y la angustia. Tanto las piscólogas Cecilia López como Emilia Gil, junto al psiquiatra Julio Rodríguez Aráoz, proponen una serie de recomendaciones para acompañar a las familias y evitar el miedo innecesario:
• Analizar el contexto antes de alarmarse: no todas las advertencias implican un riesgo real para todos. Las noticias deben leerse en su totalidad y comprenderse dentro de la evidencia científica disponible.
• Consultar siempre con un profesional de confianza: cada embarazo, cada niño y cada familia son únicos. Antes de suspender un medicamento o iniciar uno nuevo, es fundamental hablar con el médico de cabecera para recibir orientación personalizada.
• Buscar información en fuentes confiables: evitar los rumores de redes sociales y priorizar sitios oficiales de salud, sociedades médicas y publicaciones revisadas por pares. “Siempre hay que pedir a la población que busque información basada en evidencia científica”, recomienda Rodríguez Aráoz.
• Equilibrar esperanza y prudencia ante nuevas terapias: las novedades científicas son importantes, pero no todas están listas para aplicarse de forma masiva. “Nuestro deber al comunicar es acompañar esa esperanza con claridad”, recuerda López.
• Cuidar la salud emocional y promover entornos inclusivos: La ansiedad de los adultos también impacta en los niños. “Más allá de los tratamientos, el verdadero desafío es generar entornos accesibles y oportunidades de participación para cada persona con autismo”, subraya Gil.
Mientras que Rodríguez Aráoz finalizó: “Lo complejo fue que nos encontramos con información emitida por una organización gubernamental , pero siempre hay que pedir a la población que tenga prudencia, y responsabilidad, y despejen todas sus dudas con profesionales de la salud”.
El debate: las declaraciones de trump
El presidente de Estados Unidos dijo durante una conferencia de prensa que el paracetamol tomado durante el embarazo está asociado a un riesgo “muy elevado” de autismo en el niño. Estas declaraciones surgen de un debate en la comunidad médica, que inició con un manifiesto publicado en 2021 por un centenar de médicos en la revista Nature Reviews Endocrinology. “Recomendamos a las embarazadas de que se debe evitar el paracetamol”, decía el texto, que recibió críticas por su carácter alarmista. Pero muchos investigadores consideran que estos estudios solo pueden abrir nuevas líneas de investigación debido a su metodología imperfecta.