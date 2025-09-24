Trump contra el paracetamol: cinco claves para no entrar en pánico ante noticias de salud

El debate: las declaraciones de trump

El presidente de Estados Unidos dijo durante una conferencia de prensa que el paracetamol tomado durante el embarazo está asociado a un riesgo “muy elevado” de autismo en el niño. Estas declaraciones surgen de un debate en la comunidad médica, que inició con un manifiesto publicado en 2021 por un centenar de médicos en la revista Nature Reviews Endocrinology. “Recomendamos a las embarazadas de que se debe evitar el paracetamol”, decía el texto, que recibió críticas por su carácter alarmista. Pero muchos investigadores consideran que estos estudios solo pueden abrir nuevas líneas de investigación debido a su metodología imperfecta.



