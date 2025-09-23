Detuvieron a ocho delincuentes por el robo en la casa de "Pampita"

Carolina “Pampita” Ardohain fue víctima de un violento robo en su vivienda de Barrio Parque durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, mientras se encontraba de viaje en España. Ocho delincuentes ingresaron a la casa y se llevaron pertenencias de valor, dinero en efectivo y objetos de gran carga sentimental.
Según se informó, la Policía de la Ciudad detuvo a ocho sospechosos en las últimas horas.
Entre los rodados identificados figura una Volkswagen Suran de color gris, que habría sido utilizada para trasladar la caja fuerte sustraída del domicilio.
El golpe y las sospechas de un robo premeditado
Los delincuentes aprovecharon la ausencia de la conductora para ingresar a la propiedad y llevarse diversos bienes, entre ellos recuerdos personales de su hija Blanca, fallecida en 2012, lo que acrecentó el dolor de la modelo.
Sobre el hecho habló Ángeles Balbiani, panelista de Puro Show (eltrece) y amiga cercana de Pampita. En el programa sostuvo que el robo podría haber sido planificado con antelación: “Ella estaba de viaje en España, pero esta no es la primera vez que intentan entrar. La casa de Caro está en Barrio Parque y la parte de atrás da a las vías. Además, hay una obra en construcción cercana que da acceso a personas ajenas al barrio”.
Balbiani deslizó incluso la posibilidad de una “entrega”: “Yo creo que sabían perfectamente que no estaban. Carolina dijo que había secreto de sumario, por eso pienso que hay información que todavía no conocemos”. Su compañera, Nancy Duré, reforzó la hipótesis: “Que alguien los haya vendido”, a lo que Balbiani respondió: “Puede ser”.