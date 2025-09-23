Secciones
Racing y Vélez confirmaron sus formaciones para el partido decisivo de la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Gustavo Costas intentará sostener la ventaja en Avellaneda, mientras que el de Guillermo Barros Schelotto buscará la remontada para meterse en semifinales.

FORMACIONES LISTAS. Racing y Vélez ya tienen definidos sus equipos para el duelo en el Cilindro. FORMACIONES LISTAS. Racing y Vélez ya tienen definidos sus equipos para el duelo en el Cilindro.
Hace 1 Hs

El Cilindro de Avellaneda será escenario esta noche de un partido que promete tensión y emoción. Desde las 19, Racing y Vélez se medirán en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con la ventaja mínima de la Academia tras el 1-0 en Liniers.

Con la obligación de revertir el resultado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no se guarda nada y saldrá con un once que combina experiencia y juventud. Enfrente, los dirigidos por Gustavo Costas se aferran a su fortaleza en casa y al empuje de su público para dar el paso hacia semifinales.

Los once de Vélez

Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tomás Galván, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca.

Los once de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

El telón ya está levantado: Racing con la ilusión de sostener la ventaja, Vélez con la necesidad de una remontada histórica. Avellaneda se prepara para una noche decisiva.

