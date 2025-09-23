Racing y Vélez confirmaron sus formaciones para el partido decisivo de la Copa Libertadores

El Cilindro de Avellaneda será escenario esta noche de un partido que promete tensión y emoción. Desde las 19, Racing y Vélez se medirán en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, con la ventaja mínima de la Academia tras el 1-0 en Liniers.
Con la obligación de revertir el resultado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no se guarda nada y saldrá con un once que combina experiencia y juventud. Enfrente, los dirigidos por Gustavo Costas se aferran a su fortaleza en casa y al empuje de su público para dar el paso hacia semifinales.
Los once de Vélez
Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tomás Galván, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca.
Los once de Racing
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.
El telón ya está levantado: Racing con la ilusión de sostener la ventaja, Vélez con la necesidad de una remontada histórica. Avellaneda se prepara para una noche decisiva.