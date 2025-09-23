Secciones
DeportesFútbol

Racing o Vélez: ¿quién llega más fuerte al partido decisivo de la Copa Libertadores?

La "Academia" defiende la ventaja mínima en Avellaneda y el "Fortín" apuesta a la reacción para seguir en carrera por las semifinales.

DUELO COPERO. Racing y Vélez vuelven a enfrentarse, esta vez en Avellaneda, por un lugar en semifinales. DUELO COPERO. Racing y Vélez vuelven a enfrentarse, esta vez en Avellaneda, por un lugar en semifinales.
Hace 1 Hs

La noche de Avellaneda se presenta como decisiva. Racing y Vélez definirán esta tarde, desde las 19, quién se quedará con el boleto a semifinales de la Copa Libertadores. El 1-0 conseguido en Liniers por el gol de Adrián “Maravilla” Martínez le da a la Academia un margen estrecho, pero valioso. El “Fortín”, herido, viaja con la ilusión de la remontada.

El plan de Racing

El equipo de Gustavo Costas encontró en la ida un libreto que le dio resultado: presión alta, un mediocampo combativo y una defensa sólida. Agustín Almendra, Juan Ignacio Nardoni y Santiago Sosa dominaron la mitad de la cancha, obligando al rival a jugar a un ritmo incómodo. Detrás, Facundo Mura, Franco Pardo y Nazareno Colombo mostraron seguridad, mientras que Facundo Cambeses sostuvo el cero con solvencia.

Arriba, la gran carta sigue siendo “Maravilla”, un delantero con capacidad para fijar centrales y aparecer en los momentos justos. Su aporte será clave, aunque deberá cuidarse porque está al límite de amarillas junto a Almendra y Gastón Martirena.

Las estadísticas también juegan. Racing perdió solo una vez en Avellaneda durante esta Copa y desde entonces ganó todo en su estadio, con ocho goles a favor y apenas uno en contra. El Cilindro se convirtió en su gran fortaleza.

El desafío de Vélez

Del lado visitante, la misión es clara: necesita marcar para tener chances de clasificación. Guillermo Barros Schelotto logró darle identidad a un plantel joven que mezcla presión alta con frescura ofensiva. La recuperación de Braian Romero es la gran incógnita: si llega, aportará gol y liderazgo. En caso contrario, el peso ofensivo recaerá en Maher Carrizo, uno de los goleadores del torneo, y en la creatividad de Manuel Lanzini o Claudio Aquino.

En defensa, el “Fortín” sufrirá la baja de Lisandro Magallán, expulsado en la ida, por lo que Aaron Quirós será titular. La solidez del arquero Tomás Marchiori y la capacidad del equipo para mantener la calma también aparecen como factores determinantes, sobre todo luego de la expulsión que complicó la primera mitad de la serie.

Las estadísticas no lo favorecen. Vélez perdió sus últimas seis visitas al Cilindro y solo en 1994, con Carlos Bianchi como DT, logró revertir una serie tras caer en la ida. La referencia histórica es lejana, pero alimenta la ilusión de un nuevo golpe.

Racing se apoya en la ventaja, en el empuje de su gente y en un funcionamiento sólido que le permitió dar un paso clave en Liniers. Vélez, en cambio, viaja con la urgencia de un gol, pero con la confianza de que su presente futbolístico y anímico puede sostenerlo en Avellaneda.

El Cilindro será testigo de un duelo cargado de tensión, con dos equipos que llegan por caminos distintos, pero con la misma meta: meterse entre los cuatro mejores de América.

Temas Buenos AiresRacing ClubClub Atlético Vélez SarsfieldGuillermo Barros SchelottoGustavo Barros SchelottoManuel LanziniCopa Libertadores de AméricaAgustín Almendra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Suenan las alarmas por los barrabravas
3

Suenan las alarmas por los barrabravas

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia
4

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
5

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación
6

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Más Noticias
Con Tomás Albornoz de titular, así formarían Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica por el Rugby Champinoship

Con Tomás Albornoz de titular, así formarían Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica por el Rugby Champinoship

La explosiva reacción del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: Ha sido un daño moral

La explosiva reacción del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: "Ha sido un daño moral"

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

El insólito blooper que dio como ganador al Dibu Martínez en el Balón de Oro

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios