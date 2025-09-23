Racing o Vélez: ¿quién llega más fuerte al partido decisivo de la Copa Libertadores?

La noche de Avellaneda se presenta como decisiva. Racing y Vélez definirán esta tarde, desde las 19, quién se quedará con el boleto a semifinales de la Copa Libertadores. El 1-0 conseguido en Liniers por el gol de Adrián “Maravilla” Martínez le da a la Academia un margen estrecho, pero valioso. El “Fortín”, herido, viaja con la ilusión de la remontada.