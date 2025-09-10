“No puede sin Messi”: la prensa española fulminó a Franco Mastantuono tras su partido con la Selección Argentina

Franco Mastantuono vivió una jornada especial con la Selección Argentina en Guayaquil. Jugó su tercer partido con la camiseta albiceleste, se convirtió en el futbolista más joven en la historia en vestir la número 10 y, al mismo tiempo, fue blanco de críticas en la prensa española por su rendimiento.
El diario Marca definió su actuación como “su partido más gris”. El medio remarcó que, aunque el ex River se mostró participativo y pidió la pelota de manera constante, no consiguió marcar diferencias en ataque.
En tanto, AS puso el foco en la ausencia de Lionel Messi y lanzó un título contundente: “Mastantuono y Julián Álvarez no pueden sin Messi”. Según su análisis, ninguno de los jugadores logró romper la defensa ecuatoriana y la Selección careció de un atacante inspirado para generar peligro real.
La mirada más contemplativa fue la de Mundo Deportivo, que destacó que el joven de 18 años “exhibió personalidad” pese a no poder desequilibrar. El medio resaltó que, incluso en un equipo desorientado y sin claridad, Mastantuono se mostró siempre dispuesto a jugar.
Más allá de las opiniones dispares, todos coincidieron en que el encuentro quedará en la historia porque el mediocampista rompió un récord que pertenecía a Diego Maradona desde 1979, al transformarse en el futbolista más joven en portar el “10” de Argentina.
Mientras tanto, en España también se abrió un debate en torno a su presente en el Real Madrid. Una encuesta publicada por AS entre los hinchas “merengues” reveló que un 59% considera que Mastantuono debe dejar el equipo titular cuando Jude Bellingham regrese de su lesión. Los números de sus primeros partidos (151 minutos, cinco remates y apenas un 25% de efectividad en regates) todavía no alcanzan para convencer a un público tan exigente.
El desafío inmediato del juvenil será demostrar que, más allá de las comparaciones inevitables y del peso de la camiseta, tiene condiciones para sostenerse en un escenario de máxima exigencia.