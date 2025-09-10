“No puede sin Messi”: la prensa española fulminó a Franco Mastantuono tras su partido con la Selección Argentina

Mientras tanto, en España también se abrió un debate en torno a su presente en el Real Madrid. Una encuesta publicada por AS entre los hinchas “merengues” reveló que un 59% considera que Mastantuono debe dejar el equipo titular cuando Jude Bellingham regrese de su lesión. Los números de sus primeros partidos (151 minutos, cinco remates y apenas un 25% de efectividad en regates) todavía no alcanzan para convencer a un público tan exigente.