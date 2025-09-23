“No hubo competencia”: Dembélé arrasó en el Balón de Oro y sorprendió con una celebración distinta en París

La consagración de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025 no dejó lugar a dudas. El atacante del Paris Saint-Germain se impuso con una amplia diferencia en la votación organizada por la revista France Football y fue reconocido como el mejor futbolista del mundo en la ceremonia realizada en el Theatre du Chatelet de París.
Aunque el detalle de los sufragios recién se dará a conocer en una edición especial de la publicación francesa, el editor jefe de France Football, Vincent Garcia, adelantó que la victoria fue clara en todos los continentes. “Si tuviera que darles una idea, no fue una competencia, sinceramente. Dembélé ganó por un amplio margen”, afirmó. Según explicó, la temporada sobresaliente del francés evitó que se dispersaran los votos, incluso dentro de su propio club.
Con 35 goles y 16 asistencias, el delantero fue determinante en la conquista de tres títulos para el PSG, lo que consolidó una candidatura que superó ampliamente a la de Lamine Yamal, su gran rival en la definición.
Una celebración a su medida
Tras recibir el trofeo, Dembélé eligió un festejo discreto en Lafayette’s, un restaurante céntrico de la capital francesa. Allí compartió una velada íntima con amigos cercanos, excompañeros y figuras como Mathieu Bodmer y Bernard Mendy. El menú, lejos de la ostentación, incluyó croques de salmón y aguacate, minihamburguesas, rigatoni con trufa, nuggets, pollo estofado, papas fritas, verduras y postres caseros.
El atacante posó con el galardón en una sesión de fotos y luego lo compartió con los invitados, mientras en la entrada lo esperaban aficionados y curiosos que buscaban saludar al sexto francés en la historia en ganar el Balón de Oro.
Ousmane DembÃ©lÃ©, mostrÃ¡ndole el BalÃ³n de Oro al pÃºblico que lo esperÃ³ en las calles de ParÃs y dejando QUE TOQUEN EL PREMIO.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2025
MirÃ¡ la sonrisa de oreja a oreja de este tipo.
QuÃ© hermosa foto. ð¥¹â¤ï¸ pic.twitter.com/Uti89hUdLL
La agenda de festejos de Dembélé continuará con un encuentro reservado al cuerpo técnico y al plantel del PSG. En lo deportivo, el delantero buscará extender el gran momento que lo llevó a lo más alto del fútbol mundial.