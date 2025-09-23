“No hubo competencia”: Dembélé arrasó en el Balón de Oro y sorprendió con una celebración distinta en París

Aunque el detalle de los sufragios recién se dará a conocer en una edición especial de la publicación francesa, el editor jefe de France Football, Vincent Garcia, adelantó que la victoria fue clara en todos los continentes. “Si tuviera que darles una idea, no fue una competencia, sinceramente. Dembélé ganó por un amplio margen”, afirmó. Según explicó, la temporada sobresaliente del francés evitó que se dispersaran los votos, incluso dentro de su propio club.