Dua Lipa despidió a su agente por pedir la expulsión de una banda pro Palestina en Glastonbury

“Dua dejó en claro que David Levy ya no trabaja con ella en su carrera musical. Ella es abiertamente pro-Palestina y eso no le cuadra a David”, declaró una fuente cercana al medio británico. “Dua lo considera partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos, y eso quedó muy claro en la carta que firmó y envió a Michael Eavis [fundador del Glastonbury]”.