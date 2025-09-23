Secciones
EspectáculosFamosos

Dua Lipa despidió a su agente por pedir la expulsión de una banda pro Palestina en Glastonbury

A través de redes sociales y en sus conciertos, la intérprete de "Levitating" ha abogado por causas humanitarias y condenado la violencia en Gaza, uniéndose a otros artistas en protestas y señalando a Hamas.

Dua Lipa Dua Lipa
Hace 1 Hs

En las últimas horas se conoció que Dua Lipa despidió a su agente europeo, David Levy, luego de que éste firmara una carta solicitando la expulsión de Kneecap, una banda pro Palestina, del festival Glastonbury 2025.

Según informó The Daily Mail, Levy fue uno de los representantes que pidió a los organizadores del mítico evento que bajaran al trío irlandés del line-up.

“Dua dejó en claro que David Levy ya no trabaja con ella en su carrera musical. Ella es abiertamente pro-Palestina y eso no le cuadra a David”, declaró una fuente cercana al medio británico. “Dua lo considera partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos, y eso quedó muy claro en la carta que firmó y envió a Michael Eavis [fundador del Glastonbury]”.

Dua Lipa Dua Lipa

La postura de Dua Lipa sobre Palestina

No es la primera vez que la cantante se expresa sobre el conflicto. En 2024, Dua Lipa había declarado:

“En este momento, lo que debemos analizar es cuántas vidas se han perdido en Gaza, y las de civiles inocentes, y las que simplemente se están perdiendo”.

En otro posteo en redes sociales agregó: “Quemar niños vivos jamás se justifica. El mundo entero se está movilizando para detener el genocidio israelí. Por favor, muestren su solidaridad con Gaza”.

Kneecap en Glastonbury 2025: un show político censurado

A pesar de la controversia, Kneecap no fue expulsado del lineup de Glastonbury. Sin embargo, su actuación fue censurada por la BBC.

Durante el show, el trío norirlandés de rap en gaélico convirtió el set en una declaración política: incluyeron audios de sus detractores (entre ellos Sharon Osbourne), corearon “Palestina libre” y lanzaron un “Fuck Keir Starmer” contra el primer ministro del Reino Unido.

Tom Morello comparó a Kneecap con Rage Against the Machine

El respaldo internacional a Kneecap no tardó en llegar. Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, elogió al grupo en The Strombo Show:

“Son los Rage Against the Machine de ahora”, aseguró.

“Están en la cima de la lista de artistas que me inspiran. Lo que hacen en su arte es lo que muchos deberían hacer en sus vidas: hablar con la verdad, sin miedo”.

Temas IsraelReino UnidoDaily MailPalestinaHamasGazaDua Lipa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Suenan las alarmas por los barrabravas
3

Suenan las alarmas por los barrabravas

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
4

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia
5

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
Pampita no fue la única: ¿quiénes son los vecinos famosos que también fueron robados?

Pampita no fue la única: ¿quiénes son los vecinos famosos que también fueron robados?

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios