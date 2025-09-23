Dua Lipa despidió a su agente por pedir la expulsión de una banda pro Palestina en Glastonbury

En las últimas horas se conoció que Dua Lipa despidió a su agente europeo, David Levy, luego de que éste firmara una carta solicitando la expulsión de Kneecap, una banda pro Palestina, del festival Glastonbury 2025.
Según informó The Daily Mail, Levy fue uno de los representantes que pidió a los organizadores del mítico evento que bajaran al trío irlandés del line-up.
“Dua dejó en claro que David Levy ya no trabaja con ella en su carrera musical. Ella es abiertamente pro-Palestina y eso no le cuadra a David”, declaró una fuente cercana al medio británico. “Dua lo considera partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos, y eso quedó muy claro en la carta que firmó y envió a Michael Eavis [fundador del Glastonbury]”.
La postura de Dua Lipa sobre Palestina
No es la primera vez que la cantante se expresa sobre el conflicto. En 2024, Dua Lipa había declarado:
“En este momento, lo que debemos analizar es cuántas vidas se han perdido en Gaza, y las de civiles inocentes, y las que simplemente se están perdiendo”.
En otro posteo en redes sociales agregó: “Quemar niños vivos jamás se justifica. El mundo entero se está movilizando para detener el genocidio israelí. Por favor, muestren su solidaridad con Gaza”.
Kneecap en Glastonbury 2025: un show político censurado
A pesar de la controversia, Kneecap no fue expulsado del lineup de Glastonbury. Sin embargo, su actuación fue censurada por la BBC.
Durante el show, el trío norirlandés de rap en gaélico convirtió el set en una declaración política: incluyeron audios de sus detractores (entre ellos Sharon Osbourne), corearon “Palestina libre” y lanzaron un “Fuck Keir Starmer” contra el primer ministro del Reino Unido.
Tom Morello comparó a Kneecap con Rage Against the Machine
El respaldo internacional a Kneecap no tardó en llegar. Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, elogió al grupo en The Strombo Show:
“Son los Rage Against the Machine de ahora”, aseguró.
“Están en la cima de la lista de artistas que me inspiran. Lo que hacen en su arte es lo que muchos deberían hacer en sus vidas: hablar con la verdad, sin miedo”.