Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
José Alperovich seguirá preso mientras se analizan los fundamentos de su condena por abuso
La Corte rechazó un pedido de excarcelación de la defensa.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
EL PRIMER TRASLADO. Alperovich, el día de la condena en 2024. Foto de Matias Baglietto – Especial para La Gaceta (archivo)
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
José Alperovich
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
José Alperovich seguirá en prisión domiciliaria: la Corte nacional rechazó su excarcelación
Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"
Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
Suenan las alarmas por los barrabravas
Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia
Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
Más Noticias
Javier Milei se reunió con Trump en EEUU y recibió un fuerte respaldo político
Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste
Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia
El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"
Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000
Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes
Suenan las alarmas por los barrabravas
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más