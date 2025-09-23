Secciones
José Alperovich seguirá en prisión domiciliaria: la Corte nacional rechazó su excarcelación

El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por la defensa, dejando firme las decisiones de las instancias inferiores.

ALPEROVICH EN SU LABERINTO. ALPEROVICH EN SU LABERINTO. FOTO DE MATÍAS BAGLIETTO (ESPECIAL PARA LA GACETA)
Hace 2 Hs

La Corte Suprema de Justicia nacional rechazó el pedido de excarcelación de José Alperovich, al confirmar que el ex gobernador de Tucumán continuará cumpliendo su condena de 16 años por abuso sexual de su sobrina bajo arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero. 

La defensa del exfuncionario, actualmente con prisión domiciliaria por razones de salud, había llegado hasta el máximo tribunal en busca de la excarcelación que se le había negado hasta ahora en todas las instancias previas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario por inadmisible.

Con esta decisión, el exgobernador seguirá preso con domiciliaria en su departamento de Puerto Madero. Cabe recordar que José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión en el juicio por abuso sexual. El juez Juan Ramos Padilla además resolvió la inhabilitación perpetua del ex gobernador para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue anunciada el 18 de junio de 2024 por el juez Ramos Padilla, quien presidió las audiencias que se realizaron en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal n° 29. Ramos Padilla dio por ciertas las pruebas que aportaron el fiscal Sandro Abraldes y los querellantes Pablo Rovatti y Carolina Cymerman y decidió que el ex senador era culpable.

Temas José AlperovichBuenos AiresAbuso sexual
