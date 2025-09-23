José Alperovich seguirá en prisión domiciliaria: la Corte nacional rechazó su excarcelación

La sentencia fue anunciada el 18 de junio de 2024 por el juez Ramos Padilla, quien presidió las audiencias que se realizaron en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal n° 29. Ramos Padilla dio por ciertas las pruebas que aportaron el fiscal Sandro Abraldes y los querellantes Pablo Rovatti y Carolina Cymerman y decidió que el ex senador era culpable.