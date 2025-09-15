Marianela Mirra estaría esperando un hijo del ex gobernador José Alperovich

Junto con su texto había publicado presuntos manuscritos del ex mandatario, para confirmar la relación entre ambos. Las imágenes no mostraban rostros, pero sí manos entrelazadas (con el texto de ella “Mi compañero de ruta, aunque hoy después de tantos años no te tengo conmigo, estás más presente que nunca”) y cartas manuscritas con las firmas “José” y “Pepín”, en las que se lee: “Amor de mi vida. Gracias por estar en las buenas y en las malas. Me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho” y “Nunca me sentí solo porque siento que siempre estuviste a la par mía”.