Marianela Mirra estaría esperando un hijo del ex gobernador José Alperovich

El ex gobernador José Alperovich, que actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en un departamento de Puerto Madero, y Marianela Mirra estarían esperando un hijo.
Según informó la periodista Laura Ufal, la confirmación del embarazo fue dada por la ex ganadora de “Gran Hermano” a su amigo Gastón Trezeguet. Según fuentes cercanas, el bebé fue concebido mediante inseminación artificial.
“Estoy esperando un bebé de José”, le habría expresado Mirra a Gastón, según esa información.
Sobre la relación con el ex gobernador, Mirra habría asegurado: “Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.
LA GACETA se comunicó con la familia de Alperovich, pero prefirieron no hacer declaraciones al respecto. En cuanto a Mirra, tampoco respondió a las consultas.
La relación de Marianela Mirra y José Alperovich
A principios de abril de este año, la ex concursante de Gran Hermano confirmó su romance con Alperovich, rumor que circulaba desde hace años pero que no había pasado de las conversaciones de café o en los pasillos del poder. “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. Voy a visitar a mi pareja, porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”, dijo en un posteo de Instagram.
La relación había quedado expuesta en un informe difundido el por Jorge Rial en su programa “Argenzuela” (C5N), acerca de sus frecuentes visitas de Mirra al penal de Ezeiza, donde el tres veces gobernador cumple condena desde junio de 2024 a 16 años de prisión por el abuso sexual de su sobrina.
En ese momento, en sus mensajes en las redes sociales, Mirra habló de un viejo vínculo. Eso le da carnadura a los comentarios soterrados que ya se escuchaban cuando Alperovich ocupaba el poder tucumano, en tiempos de máxima exposición de la modelo. Al regresar de la Capital Federal (ganó la edición de 2007 del famoso reality y al año siguiente estuvo en “Bailando por un sueño”), su tránsito laboral fue por el Banco del Tucumán, el Ente Tucumán Turismo (como monotributista), el Gobierno y la Legislatura Provincial, lo que motivó incluso planteos de bloques opositores en 2014.
Junto con su texto había publicado presuntos manuscritos del ex mandatario, para confirmar la relación entre ambos. Las imágenes no mostraban rostros, pero sí manos entrelazadas (con el texto de ella “Mi compañero de ruta, aunque hoy después de tantos años no te tengo conmigo, estás más presente que nunca”) y cartas manuscritas con las firmas “José” y “Pepín”, en las que se lee: “Amor de mi vida. Gracias por estar en las buenas y en las malas. Me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho” y “Nunca me sentí solo porque siento que siempre estuviste a la par mía”.
Desde hace más de 45 años, Alperovich está casado con Beatriz Rojkés, aunque el año pasado trascendió extraoficialmente que se habría iniciado el trámite de divorcio.