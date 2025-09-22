Un sondeo de Pew ubica a la Argentina entre los países donde más se ansía un cambio político

En los tres países, además, la evaluación hacia los líderes en ejercicio del poder es negativa. Mayorías importantes coinciden en que pocos o ninguno de sus representantes son honestos, comprenden las necesidades de la gente común o se enfocan en los principales problemas nacionales. Estas percepciones muestran un patrón regional de escepticismo frente a la clase política y a la capacidad de los sistemas democráticos para renovarse.