Palmeiras hizo tambalear a River, pero no lo noqueó en la Copa Libertadores

River bajó la guardia y lo pagó caro. El “Millonario” fue como un boxeador incapaz de resistir cuando su plan inicial se derrumba. Le faltó cintura para sorprender en los momentos clave, ese olfato y esa contundencia que supo caracterizar al primer ciclo de Marcelo Gallardo. En esta segunda etapa, el equipo luce más previsible y vulnerable, aunque mantiene algo de amor propio. Contra Palmeiras fue la prueba más dura: entró sin convicción, recibió un golpe tempranero con el cabezazo de Gustavo Gómez y, antes del descanso, Vitor Roque lo mandó otra vez a la lona con un 2-0 que parecía lapidario. Pero Lucas Martínez Quarta, después de una semana compleja por la expulsión frente a Estudiantes, apareció con un bombazo desde afuera y puso el 2-1 para dejar abierta la serie en Brasil.