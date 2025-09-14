Qué chances tienen Los Pumas de ser campeones en el Rugby Championship tras el triunfo contra Australia

Un cierre cargado de expectativa

La última jornada también los enfrentará a los Springboks, aunque en el estadio de Twickenham, en Londres, debido a la cesión de la localía. Ese partido, fijado para el 4 de octubre, puede ser clave para la definición del campeonato. Mientras tanto, los All Blacks se medirán con Australia, lo que agrega aún más emoción a un desenlace abierto.