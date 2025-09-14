Secciones
Rugby

Qué chances tienen Los Pumas de ser campeones en el Rugby Championship tras el triunfo contra Australia

La victoria ante los Wallabies cambió el escenario y puso al combinado argentino en la pelea grande.

EN ACCIÓN. Rodrigo Isgró disputa la tenencia de la ovalada. EN ACCIÓN. Rodrigo Isgró disputa la tenencia de la ovalada.
Hace 1 Hs

La victoria frente a Australia en Sídney revitalizó a Los Pumas, que vuelven a soñar con el Rugby Championship. Aunque el seleccionado argentino ocupa el último lugar en la tabla, la igualdad entre los equipos hace que la posibilidad de conquistar el título sea real.

Todos los participantes acumulan dos victorias y dos derrotas, lo que genera una definición cerrada. Los Wallabies lideran con 11 puntos, seguidos por los Springboks y los All Blacks con 10. Los Pumas suman 9, pero aún con grandes chances de pelear por la cima en las últimas dos fechas.

La competencia nunca estuvo tan pareja y los detalles serán determinantes. Los puntos bonus y la diferencia de tantos pueden inclinar la balanza en un torneo que promete resolverse recién en la jornada final.

El próximo reto será en Durban contra Sudáfrica, un escenario históricamente complicado para los argentinos. Ese encuentro representa tanto un desafío enorme como una oportunidad de instalarse de lleno en la disputa por el título.

Un cierre cargado de expectativa

La última jornada también los enfrentará a los Springboks, aunque en el estadio de Twickenham, en Londres, debido a la cesión de la localía. Ese partido, fijado para el 4 de octubre, puede ser clave para la definición del campeonato. Mientras tanto, los All Blacks se medirán con Australia, lo que agrega aún más emoción a un desenlace abierto.

Temas Los PumasRugby Championship
