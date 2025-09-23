Elías de Pérez y Sánchez instaron a PAMI a acatar el fallo judicial sobre cobertura médica a jubilados

Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de evitar que los jubilados tucumanos se vean obligados a recurrir a la vía judicial para acceder a sus derechos. “El PAMI debe asegurar atención, apoyo y medicamentos sin demoras. Continuaremos monitoreando este tema de cerca hasta que se implementen los fallos y se respete la dignidad de los más vulnerables”, concluyeron en un comunicado.