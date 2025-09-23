Secciones
Elías de Pérez y Sánchez instaron a PAMI a acatar el fallo judicial sobre cobertura médica a jubilados

Los referentes de la UCR coincidieron en la necesidad de evitar que los jubilados se vean obligados a recurrir a la vía judicial para acceder a sus derechos.

Tras recientes fallos del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán que obligan al PAMI a garantizar cobertura total e inmediata de medicamentos, tratamientos y atención médica a jubilados de la provincia, la legisladora Silvia Elías de Pérez y el diputado Roberto Sánchez presentaron una solicitud formal al organismo nacional para su cumplimiento.

Elías de Pérez advirtió sobre la resolución judicial. “La Justicia ha sido contundente: el derecho a la salud es inherente al derecho a la vida. El PAMI tiene la obligación legal y ética de acatar los mandatos judiciales, sin importar convenios internos o justificaciones burocráticas”, dijo.

Por su parte, Sánchez añadió que se descuida a los jubilados. “Esta no es una situación aislada, sino un reflejo de un sistema que está desatendiendo a nuestros jubilados. Insistiremos en que el PAMI cumpla las resoluciones judiciales, ya que el derecho a la salud es fundamental e innegociable”, afirmó.

Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de evitar que los jubilados tucumanos se vean obligados a recurrir a la vía judicial para acceder a sus derechos. “El PAMI debe asegurar atención, apoyo y medicamentos sin demoras. Continuaremos monitoreando este tema de cerca hasta que se implementen los fallos y se respete la dignidad de los más vulnerables”, concluyeron en un comunicado.

