PAMI entregará un bono de $45.000 para comprar alimentos: quiénes pueden acceder

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció la entrega de un bono mensual de $45.869 destinado a facilitar el acceso a alimentos sin gluten. Se trata de una medida que busca aliviar la carga económica que representa mantener una dieta especial para las personas con celiaquía, en un contexto en el que estos productos pueden costar hasta el doble que los convencionales.