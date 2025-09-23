El milagro de Tabilo en China: levantó dos match points y ganó su primer título del año

Alejandro Tabilo logró una de las victorias más importantes de su carrera al coronarse campeón en el ATP de Chengdu, en China. El chileno, que había tenido que superar la clasificación, venció en la final al italiano Lorenzo Musetti, máximo favorito del torneo.
El partido fue una verdadera batalla de dos horas y 39 minutos. Tabilo se quedó con el primer set por 6-3 tras un quiebre clave en el octavo juego, pero Musetti reaccionó de inmediato y dominó el segundo parcial con un claro 6-2. Todo quedó definido en un tercer set cargado de dramatismo.
El italiano llegó a tener dos pelotas de partido con el servicio del chileno, pero Tabilo mostró temple para salvarlas y estirar la definición al tie-break. Allí, Musetti llegó a estar arriba 4-1, pero el sudamericano volvió a levantarse.
Con una gran remontada, el chileno dio vuelta el marcador y cerró el triunfo por 7-6 (5). Fue su quinta final en el circuito y la tercera consagración de su carrera tras los títulos en Auckland y Mallorca en 2024.
La revancha de Tabilo
La victoria en Chengdu significó mucho más que un trofeo. Fue la confirmación de que Tabilo tiene el nivel para competir de igual a igual con jugadores de elite y la oportunidad de volver a saborear un título después de un año. Con este triunfo, se convierte en uno de los sudamericanos a seguir en la gira asiática.