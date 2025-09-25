Secciones
El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones

Una investigación analizó el comportamiento de 2.000 jóvenes de entre 18 y 23 años, y encontró que el sexo casual cayó con fuerza en la última década por el alcohol y la virtualidad.

SOCIEDAD DIGITAL. El estudio de la Universidad de Rutgers-New Brunswick reveló que la virtualidad influyen en la reducción del sexo casual. SOCIEDAD DIGITAL. El estudio de la Universidad de Rutgers-New Brunswick reveló que la virtualidad influyen en la reducción del sexo casual. / FREEPIK
Hace 1 Hs

El sexo casual entre los jóvenes está en declive, según un nuevo estudio de la Universidad de Rutgers-New Brunswick publicado en la revista Socius. El informe indica que el porcentaje de hombres de entre 18 y 23 años que habían tenido sexo casual en el último mes pasó del 38% al 24%. En las mujeres, la caída fue del 31% al 22%.

Los investigadores identificaron que la reducción en el consumo de alcohol es el factor que más incide en esta baja. En el caso de los varones, representa más del 33% de la variación. En las mujeres, en cambio, alrededor del 25% de la disminución se explica por esta misma causa.

Los videojuegos y la convivencia con los padres

El estudio también señala que los videojuegos tienen un rol central en el comportamiento de los hombres jóvenes. Pasar más tiempo en entornos virtuales explica cerca del 25% del cambio en sus hábitos sexuales. A esto se suma la convivencia con los padres, que impacta en algo más del 10%.

Los datos revelan que los hombres que viven con sus familias tienen un 63% menos de probabilidades de mantener sexo casual en comparación con quienes residen solos. Y entre quienes juegan a diario videojuegos, las posibilidades se reducen a menos de la mitad frente a los que nunca juegan.

En relación con el alcohol, los números también son claros: los varones que consumen bebidas alcohólicas todos los días tienen 5,5 veces más probabilidades de involucrarse en sexo casual que los que no toman.

Retraso en la transición a la adultez

Lei Lei, profesora de Sociología y coautora del informe, esta caída puede leerse como un nuevo signo del retraso en la transición hacia la adultez. “Las cohortes recientes adoptan roles adultos más tarde y dependen más tiempo de sus padres”, explicó.

Los autores subrayaron que mientras los jóvenes pasan más tiempo conectados, sus oportunidades de socializar en espacios físicos se reducen. Esa combinación afecta las chances de tener encuentros sexuales fuera de las relaciones formales.

El papel de la virtualidad

La investigación concluye que, si bien hombres y mujeres jóvenes dedican más tiempo a los videojuegos que en el pasado, este factor impacta únicamente en los varones. En ellos, la virtualidad reduce de manera significativa la probabilidad de mantener sexo casual.

El consumo de alcohol, en cambio, resulta determinante en ambos géneros. En el caso de los varones, aumenta notablemente la probabilidad de encuentros sexuales ocasionales, mientras que en las mujeres explica la única porción significativa de la caída observada.

Un fenómeno generacional

El equipo de Rutgers analizó datos de la encuesta de Panel de Transición de la Dinámica de Ingresos a la Edad Adulta, que entrevistó a unos 2.000 jóvenes durante una década. El trabajo se enfocó en la actividad sexual fuera de las relaciones formales, y exploró variables económicas, formas de vida, uso de la tecnología y hábitos de consumo.

Los hallazgos muestran que los comportamientos sexuales no pueden explicarse por un único factor, sino por una combinación de cambios culturales y sociales. Menos consumo de alcohol, mayor tiempo en entornos virtuales y una convivencia más prolongada con los padres marcan un patrón que podría redefinir la transición hacia la adultez en la generación actual. 

