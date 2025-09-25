El sexo casual pierde fuerza en la generación digital y un estudio revela las razones

El sexo casual entre los jóvenes está en declive, según un nuevo estudio de la Universidad de Rutgers-New Brunswick publicado en la revista Socius. El informe indica que el porcentaje de hombres de entre 18 y 23 años que habían tenido sexo casual en el último mes pasó del 38% al 24%. En las mujeres, la caída fue del 31% al 22%.