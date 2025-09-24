Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cómo hacer que tus ahorros empiecen a generar ganancias desde hoy

Los fondos comunes de inversión permiten empezar desde montos bajos, de manera 100% online, y con la gestión de expertos.

INVERSIÓN. IOL Inversiones destaca el FCI como una alternativa confiable para generar rendimiento. INVERSIÓN. IOL Inversiones destaca el FCI como una alternativa confiable para generar rendimiento. / GOOGLE
Hace 14 Min

En un contexto económico desafiante, los argentinos buscan alternativas que protejan el valor de sus ahorros. Una de las herramientas que crece en popularidad son los fondos comunes de inversión (FCI). Este sistema permite que personas con distintos perfiles pongan a trabajar su dinero sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Desde IOL Inversiones, bróker con más de 25 años de experiencia, destacan que los FCI ofrecen simplicidad, bajos montos de entrada y la posibilidad de generar rendimientos de manera ágil. La inversión inicial puede ser de apenas 100 pesos, lo que amplía el acceso a sectores que tradicionalmente quedaban fuera del mundo financiero.

Cómo funcionan los fondos comunes de inversión

El mecanismo es sencillo: los ahorristas aportan su dinero a un fondo común administrado por profesionales especializados que deciden cómo invertirlo. Esa cartera puede incluir bonos, acciones, o instrumentos financieros nacionales e internacionales.

INVERSIÓN. IOL Inversiones destaca el FCI como una alternativa confiable para generar rendimiento. INVERSIÓN. IOL Inversiones destaca el FCI como una alternativa confiable para generar rendimiento. / GOOGLE

Para los usuarios, la principal ventaja es que no deben seguir de cerca las fluctuaciones del mercado. Los expertos realizan la gestión, y el inversor puede entrar o salir en el momento que lo desee. Además, toda la información sobre la evolución del capital está disponible desde el celular.

Maximiliano Donzelli, Head of Strategy & Trading en IOL Inversiones, explica que se trata de una solución práctica para quienes se preguntan qué hacer con su dinero mes a mes. La posibilidad de operar de manera digital y sin costos ocultos es uno de los aspectos que más valoran los clientes.

Opciones disponibles y beneficios

Entre las alternativas más consultadas figura IOL Dólar Ahorro Plus, un fondo que combina baja volatilidad con liquidez inmediata. Permite retirar el dinero en 24 horas hábiles, y ofrece un rendimiento anual que ronda entre el 6,5% y el 7%. Actualmente administra alrededor de 200 millones de dólares y cuenta con 90 mil inversores activos.

Otra propuesta destacada es IOL Portafolio Potenciado, diseñado para quienes buscan una inversión diversificada de largo plazo. Este producto combina renta fija (55%) y variable (45%), con activos distribuidos en diferentes sectores y países. Durante julio logró un rendimiento de 5,2%, superando a su referencia.

Ambas opciones comparten la flexibilidad de operar con montos bajos y la posibilidad de retirar fondos sin demoras.

Una alternativa que gana usuarios

Los fondos comunes de inversión reflejan un cambio en la mentalidad de los argentinos, que cada vez más buscan soluciones accesibles, ágiles y profesionales para resguardar su dinero.

Según IOL Inversiones, los FCI representan hoy una de las puertas de entrada más simples al mundo de las finanzas, al permitir que cualquiera pueda invertir con responsabilidad, adaptando la estrategia a su perfil y a los objetivos personales.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
1

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
2

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo
3

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
4

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Cómo será la gestión a partir de la licencia de Jaldo
5

Cómo será la gestión a partir de la licencia de Jaldo

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT
6

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

Más Noticias
Cambia el humor del mercado: bajan el dólar y el Riesgo País

Cambia el humor del mercado: bajan el dólar y el Riesgo País

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios