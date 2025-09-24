Cómo hacer que tus ahorros empiecen a generar ganancias desde hoy

En un contexto económico desafiante, los argentinos buscan alternativas que protejan el valor de sus ahorros. Una de las herramientas que crece en popularidad son los fondos comunes de inversión (FCI). Este sistema permite que personas con distintos perfiles pongan a trabajar su dinero sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
Desde IOL Inversiones, bróker con más de 25 años de experiencia, destacan que los FCI ofrecen simplicidad, bajos montos de entrada y la posibilidad de generar rendimientos de manera ágil. La inversión inicial puede ser de apenas 100 pesos, lo que amplía el acceso a sectores que tradicionalmente quedaban fuera del mundo financiero.
Cómo funcionan los fondos comunes de inversión
El mecanismo es sencillo: los ahorristas aportan su dinero a un fondo común administrado por profesionales especializados que deciden cómo invertirlo. Esa cartera puede incluir bonos, acciones, o instrumentos financieros nacionales e internacionales.
Para los usuarios, la principal ventaja es que no deben seguir de cerca las fluctuaciones del mercado. Los expertos realizan la gestión, y el inversor puede entrar o salir en el momento que lo desee. Además, toda la información sobre la evolución del capital está disponible desde el celular.
Maximiliano Donzelli, Head of Strategy & Trading en IOL Inversiones, explica que se trata de una solución práctica para quienes se preguntan qué hacer con su dinero mes a mes. La posibilidad de operar de manera digital y sin costos ocultos es uno de los aspectos que más valoran los clientes.
Opciones disponibles y beneficios
Entre las alternativas más consultadas figura IOL Dólar Ahorro Plus, un fondo que combina baja volatilidad con liquidez inmediata. Permite retirar el dinero en 24 horas hábiles, y ofrece un rendimiento anual que ronda entre el 6,5% y el 7%. Actualmente administra alrededor de 200 millones de dólares y cuenta con 90 mil inversores activos.
Otra propuesta destacada es IOL Portafolio Potenciado, diseñado para quienes buscan una inversión diversificada de largo plazo. Este producto combina renta fija (55%) y variable (45%), con activos distribuidos en diferentes sectores y países. Durante julio logró un rendimiento de 5,2%, superando a su referencia.
Ambas opciones comparten la flexibilidad de operar con montos bajos y la posibilidad de retirar fondos sin demoras.
Una alternativa que gana usuarios
Los fondos comunes de inversión reflejan un cambio en la mentalidad de los argentinos, que cada vez más buscan soluciones accesibles, ágiles y profesionales para resguardar su dinero.
Según IOL Inversiones, los FCI representan hoy una de las puertas de entrada más simples al mundo de las finanzas, al permitir que cualquiera pueda invertir con responsabilidad, adaptando la estrategia a su perfil y a los objetivos personales.